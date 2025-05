Hongos gelatinosos: importancia y usos

Hongo. Dacryopinax spathularia hongo comestible en Oriente, con propiedades antioxidantes. (Edith Garay)

Diversos hongos habitan los bosques húmedos, pero unos en particular llaman la atención porque al tocarlos, bailan como una gelatina. Los hongos gelatinosos tienen un aspecto blando y una textura húmeda, suave y gomosa, contienen mucha agua, lo que los hace temblar al tocarlos. Su cuerpo tiene la peculiaridad que cuando hace mucho calor, se desecan al perder agua, pero pueden volver a rehidratarse al absorber humedad. A diferencia de los hongos rígidos que comúnmente conocemos, los gelatinosos tienen distinta composición en sus paredes celulares, conteniendo menos quitina, pero con altas cantidades de polisacáridos afines al agua, además contienen hemicelulosas y pectinas lo que les confiere flexibilidad.

Los hongos gelatinosos tienen variadas formas y colores, pertenecen a distintos grupos taxonómicos y tienen importantes funciones en la naturaleza: contribuyen a la salud de los ecosistemas al tener la capacidad de degradar troncos y ramas en descomposición, por lo que son importantes participantes en el reciclaje de nutrientes en los bosques. Algunos regulan las poblaciones de hongos al ser micoparásitos como Tremella mesenterica, quien parasita hongos de especies como Peniophora. Algunas Tremellas pueden ser liquenícolas y depender de los líquenes para completar parte de su ciclo de vida.

El ser humano ha utilizado a estos hongos con varios fines. Uno de los principales es como comestibles, tal es el caso de las orejas de Judas (Auricularia spp.) y especialmente en países asiáticos, aprovechan hongos como Dacrymyces o Pseudohydnum que son apreciados por contener altas cantidades de proteínas, minerales e incluso vitaminas. Dacryopinax spathularia puede poseer hasta el 19% de proteína y además contiene altas cantidades de antioxidantes.

En la medicina tradicional oriental, se han usado especies de hongos gelatinosos, especialmente de Tremella y Auricularia, quienes tienen fama de tener propiedades antienvejecimiento, reducir la inflamación, regular el colesterol, combatir la obesidad, proteger los nervios y fortalecer el sistema inmunológico. Lo que no está alejado de la realidad, ya que estudios de diversos compuestos de hongos gelatinoso, han mostrado que estimulan el sistema inmunitario activando la línea de defensa contra células cancerosas y promoviendo la muerte celular de éstas, además se ha reportado la curación de heridas cutáneas, y la reducción del estrés oxidativo en el caso del padecimiento de colitis. Mientras que en especies de Auricularia, se han encontrado compuestos que previenen la trombosis y disminuyen la presión arterial. Así que el estudio e investigación en especies gelatinosas promete varias aplicaciones médicas.

Hongo. 2. Hongo gelatinoso, habitante de bosque de pino-encino. (Edith Garay)

La industria cosmética ha aprovechado las propiedades gelatinosas de estos hongos, especialmente de Tremella, que contiene compuestos bioactivos, uno de ellos, el polisacárido tremelano que se ha comprobado científicamente que promueve la deposición de colágeno, por lo que existen empresas que ofrecen variedad de cremas, gomas, extractos y productos diversos con compuestos de Tremella o Auricularia.

Los hongos gelatinosos representan aún un recurso poco valorado en México, pero con gran potencial económico. En nuestro país, estudios de su diversidad en ecosistemas forestales permitirían explorar usos sostenibles, desde la alimentación hasta la biomedicina. Hay que subrayar que la conservación de los bosques es clave para estos organismos, ya que su subsistencia depende directamente de su hábitat.

