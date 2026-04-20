La acuacultura, un actividad que ofrece benedicios al entorno y economía

Alternativa. Un espacio donde se desarrolla la acuacultura.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del doctor Armando Monge Quevedo, técnico académico del Cibnor, con el tema “Socioacuacultura”.

La acuacultura es una actividad que están realizando en las comunidades pesqueras. Es relevante considerar, además de la parte técnica, todo aquello que tenga que ver con el entorno, la cultura y la forma de vida de quienes pueden beneficiarse de producir alimentos bajo este esquema y mejorar su economía. Armando Monge nos platica del proyecto que están desarrollando respecto al tema.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/4ObbGFYh8bTQAcVtkg7PoC