Los polinizadores olvidados, detrás de productos como el cacao y mango

Polinizadores olvidados Sírfido o "mosca de las flores", del género Palpada, sobre una Lantana cámara. (Cortesía de Lislie Solís)

Las abejas son la especie más popular entre los insectos polinizadores, no obstante, el trabajo de este bello y complejo mecanismo de reproducción de las plantas tiene a muchos héroes sin capa, algunos desestimados, otros más vilipendiados.

Moscas y mosquitos tienen mala fama por generar molestias entre los humanos, no obstante, algunas de sus especies están detrás de la polinización de árboles de cacao y mango, frutos imprescindibles en el paladar de dichos quejosos.

Lislie Solís Montero es experta en polinización y de este tipo de especies olvidadas. Desde El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realiza la investigación necesaria para comprender este tipo de procesos ecológicos entre plantas e insectos.

“Cuando hablamos de polinización lo primero que nos viene a la mente son las abejas, porque son los polinizadores más abundantes y uno de los más importantes, ya que polinizan la mayoría de las plantas que conocemos con flores. Pero no son los únicos”, señala en entrevista la Investigadora por México.

El segundo polinizador en importancia después de las abejas, explica, son las moscas que, si bien son asociadas con aversión, son vitales en la producción de mango Ataulfo, manjar originario de la región del Soconusco, Chiapas, donde la científica desempeña buena parte de su investigación.

También están los mosquitos haciendo su heroica labor con el cacao, acota, pero además hay otros polinizadores impopulares como las avispas, algunas de las cuales tienen predilección por el néctar de las flores y son capaces de polinizar cultivos.

Menos olvidadas, agrega, están las mariposas que, si bien son distinguibles, su contraparte nocturna no tiene el mismo reconocimiento, las polillas.

“Finalmente, y aunque no menos importantes, están los escarabajos quienes son los polinizadores más antiguos –polinizaron las primeras plantas que no tenían flores– (…) He mencionado a estos insectos polinizadores, algunos de los cuales no nos habríamos imaginado que lo son”.

Polinizadores olvidados Lislie Solís Montero, IxM adscrita a Ecosur. (Cortesía de Lislie Solís)

CACAO.

Lislie Solís estudia la polinización del cacao y el trabajo de los mosquitos de la familia Ceratopogonidae –del género Forcipomyia, mosquitos muy diminutos que tienen un tamaño menor a los tres milímetros–, cuyos machos se encargan de la polinización, aunque hay registro de que también lo hacen hembras, mayormente hematófagas.

El equipo de la investigadora ha hallado que no sólo los mosquitos ceratopogónidos polinizan cacao, sino otras especies, como los cecidómidos. “No todos son polinizadores, definitivamente hay unos que sí son hematófagos, te pican y transmiten enfermedades, pero algunos otros realizan un importante papel de polinización”.

Si bien estos son los principales polinizadores, acota, son muy escasos en la naturaleza, por lo que creen que hay otros mosquitos que no han identificado aún y que también polinizan el árbol de cacao.

El Soconusco es una región muy interesante en la frontera sur de Chiapas, que durante la época prehispánica fue el principal productor de cacao, añade, pero también es epicentro de la variedad de mango más popular de México y el mundo.

MANGO ATAULFO.

Suculento, característico en tamaño y forma, el mango Ataulfo es polinizado principalmente por moscas, aunque se sabe que sus plantas también son visitadas por abejas. Lislie Solís ha estudiado el proceso de polinización de unas moscas silvestres llamadas sírfidos, popularmente conocidas como “moscas de las flores”. “Reciben este nombre porque les encanta andar probando el néctar”, apunta la ecóloga.

“Hemos encontrado que estos sírfidos podrían ser importantes polinizadores del mango, incluso aquí́ en la región se producen moscas domésticas –como las que hay en nuestras casas– y las liberan de forma masiva porque, lamentablemente, los polinizadores en el Soconusco son muy escasos debido al alto uso de insecticidas y pesticidas en la zona”.

Esta es una de las principales amenazas que enfrentan moscas, mosquitos, polinizadores y fauna en general, pero también la pérdida de hábitat debido al crecimiento urbano. Otro más es el cambio climático, señala la experta. “Para nosotros el cambio climático es algo fuerte, entonces imagínate para los insectos donde pequeñas variaciones en la temperatura pueden afectar todos sus ciclos biológicos, así como en las flores”.

Polinizadores olvidados Sarcofágido (mosca silvestre) visitando una flor de mango Ataulfo. (Cortesía de Lislie Solís)

CONSERVACIÓN.

¿Y por qué́ es tan importante saber quiénes son estos polinizadores y así conservarlos? “Porque gracias a ellos se forman los frutos y las semillas. Entonces, sin estos insectos no podríamos comer mango ni obtener el cacao que después consumiremos como chocolate”, puntualiza Solís Montero, quien en sus investigaciones trabaja estrechamente con los productores.

El camino de conservación, después de identificar a los polinizadores, añade, es cuidarlos. “En el caso de los de los productores no aplicando excesivamente los pesticidas usados para plagas y que los matan de forma directa, pero que, finalmente, ayudan a la producción de sus cultivos”.

Una tercera acción en la conservación, apunta, es fomentar su crianza y el servicio de la polinización en las huertas. ¿Esto cómo se hace? Con las abejas es un poco más sencillo, explica, porque ya existe la apicultura en la que el insecto se puede criar e introducir a los huertos. Así ha ocurrido en la región con la polinización de la planta de rambután y abejas sin aguijón, un caso de éxito a cargo de su colega retirado Miguel Guzmán, relata.

En el caso de los mosquitos es un proceso de reproducción más complejo, pero se pueden aplicar estrategias de acumulación de agua para proteger las larvas. En el caso de las moscas, como refirió, existe ya la cría masiva. “Pero son moscas domésticas, por lo que en el futuro nos gustaría generar crías silvestres y así ser una alternativa para incrementar este servicio en las huertas”.

Llevar a cabo esta tercera activación de conservación es el objetivo futuro de la investigación de Lislie Solís. Tras una década de estudio, apunta, apenas han comenzado a conocer quiénes son los polinizadores y dónde están. “Esperemos que en el futuro podamos llevar a cabo esta investigación de manera más aplicada y seguir trabajando con los productores estrechamente”.

