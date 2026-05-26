Red Familia acusa a la SCJN de Imponer un Sesgo Ideológico sobre la Vida Prenatal

Poder Judicial está excediendo sus funciones, intentar legislar y socavar autonomía de Congresos locales para decidir sobre temas sociales complejos, señala —

SCJN Excesos Proaborto Juristas y activistas señalaron que los criterios judiciales de la SCJN centralizados amenazan con erosionar la soberanía de los congresos estatales en temas sociales. (Mural)

La organización Red Familia denunció un sesgo ideológico y exceso de facultades en una propuesta de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la vida prenatal y el aborto en Aguascalientes.

La institución sostuvo que “el Poder Judicial está excediendo sus funciones al intentar legislar y socavar la autonomía de los congresos locales para decidir sobre temas sociales complejos”.

Activismo Judicial

Afirmó que el proyecto “rebasa el análisis jurídico para imponer una visión ideológica y antropológica desde el Poder Judicial; se utilizan expresiones y razonamientos que no son neutrales”.

A través de un manifiesto afirmó que la resolución de la Corte “adopta posturas filosóficas que ignoran tratados internacionales sobre el derecho a la vida y la personalidad jurídica”.

Criticó que la SCJN presente la Maternidad como una “carga incompatible con los derechos de las mujeres o un factor de opresión estructural, convirtiendo una visión filosófica en una regla constitucional obligatoria”.

Preocupación por Despenalización Estructural

Añadió que existe una preocupación por la “despenalización estructural, ya que el proyecto de la Corte argumenta que utilizar el derecho penal para proteger la vida en gestación es contrario al Estado democrático de Derecho”.

Red Familia consideró que este argumento invalida la regulación aprobada para proteger dicha vida y evita el debate democrático plural.

Advirtió que aunque no sea fijado un plazo único formalmente, el proyecto empuja materialmente hacia un modelo nacional de aborto basado en criterios judiciales y no en la deliberación ciudadana.

Red Familia rechazó enérgicamente las premisas bioéticas contenidas en la propuesta de sentencia, que sugieren que en las primeras etapas del embarazo no es posible afirmar que se esté en presencia de un ser humano.

La organización calificó estas afirmaciones como “científicamente controvertidas y contrarias al andamiaje legal vigente”; recordó que la ciencia médica contemporánea confirma la existencia de un genoma humano único e independiente desde el momento de la fecundación, “el cual constituye el fundamento de la dignidad y la individualidad de cada persona”.

Red Familia recordó que México firmó tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano, como lo establecen los artículos 3° y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esto, el llamado de Red Familia de cara al panorama legislativo nacional no es de confrontación, sino de exigencia para “restaurar el auténtico pluralismo constitucional”.

La organización instó a los ministros de la Suprema Corte a reasumir un papel de árbitros imparciales del texto constitucional, garantizar esquemas de debate público.

“Que sea armonizada de manera efectiva y equilibrada la protección integral de la dignidad de las mujeres, su salud y sus derechos, con el valor sagrado e inalienable de la vida prenatal de las futuras generaciones de mexicanos”.

Red Familia acusa a la SCJN de Imponer un Sesgo Ideológico sobre la Vida Prenatal