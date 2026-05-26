México y el diario de 1863 de Maximiliano

SCM Autorretrato de Maximiliano a los trece años y medio.

Recientemente el Seminario de Cultura Mexicana publicó Maximiliano de Habsburgo y su diario de 1863”. Lo escribió el año inmediato anterior a su venida; lo cerró el 28 de septiembre cinco días antes de la visita de la comisión mexicana que le ofreciera el trono, ilustrativo para corroborar, como circula en el imaginario colectivo, entre otras cosas, si junto con Carlota añoraba un trono, o iban y venían de Miramar a la isla de Lacroma, otra propiedad, para matar el tedio, si había una gran rivalidad entre él y Francisco José, el emperador de Austria, si desconocía el país que gobernaría.

La derrota de los franceses en Puebla en mayo de 1862 retrasó durante un año su venida y ante la incertidumbre en cuanto a la fecha de su traslado se mantuvo a la expectativa; no le preocupó no venir porque, como dice en su diario, se dedicaría a sus jardines de Miramar y Lacroma. Pero el asunto mexicano le preocupaba, a pesar de no leer toda la correspondencia de México: de Gutiérrez de Estrada, de José Manuel Hidalgo, de Almonte, de las autoridades eclesiásticas, de la infinidad de solicitantes de empleo, turnada a su lacayo Scherttzenlechner, y a Du Pont su secretario, con quienes acordaba cada ocho días para ser informado; él atendía sólo lo sobresaliente: cartas de Napoleón III, de Francisco José, de su familia.

Ve en el país la posibilidad de crear algo nuevo a partir de cero:

Una conversación interesante surge con referencia a México. Menciono que Augusto es el hombre del que uno tiene que aprender cómo hacer la transición de una visión de república a la monarquía. Si algo llega a ser de México, esta transición es el único obstáculo real; todos los mexicanos hoy vivos nacieron en la república, por lo que nadie conoce las tradiciones y ventajas de la monarquía y el nuevo monarca no tiene ningún punto de contacto con el pasado, todo tiene que ser creado primero, lentamente y con prudencia, con calma y consecuencia, las buenas personas deberán ser hechas conscientes de las ventajas de la monarquía; de las grandes desventajas de la misma deberán ser resguardados lo más posible. Augusto es un maestro con el cual es bueno ir a la escuela.

Por su actitud de espera su diario se puede dividir en el primero y el segundo semestre, antes y después de conocer la recuperación de Puebla por los franceses en mayo de 1863, aunque como se dijo, México le preocupaba y se preparaba para gobernar. El primer semestre entrevistó a personas con larga residencia en el país, conocedoras de la situación: el periodista inglés del Times de Londres Charles Bourdillon, de larga residencia en la zona minera de Pachuca, el mexicano Francisco de Paula y Arrangoiz, conservador radical, profundo conocedor de las finanzas mexicanas al contribuir al arreglo de la venta del territorio de La Mesilla en Arizona, en su calidad de cónsul de México en Nueva York, y T’Kint de Roodenbeck, antiguo representante de Bélgica en México, quien le informó, entre otras cosas, sobre quién era quién en la sociedad mexicana.

Envió un cuestionario de trecientas preguntas a la Regencia, de “las que me gustaría obtener respuesta lo mejor que se pueda”, de las que sobreviven 247 en fascículos que debieron estar foliados del 1 al 76, pero se extraviaron las páginas 1 a 30 en las que tal vez estaba el rubro de la política. Preguntas escritas en castellano por un portugués por construir frases “a la portuguesa” o por alguien que lo aprendió en España por escribir México con “j”; no es letra ni redacción de Carlota porque ella tenía una ortografía casi perfecta; comprenden once temas escritos en alemán, de acuerdo con el volumen de preguntas son:

Costumbres . 41:¿a qué horas se levanta la gente y a qué horas suele acostarse? ¿se toma la siesta? ¿se duerme sobre hamacas? ¿hay un traje nacional? Política . 40: ¿la ley sobre la prensa puede quedar como está, o sería necesario cambiarla? ¿tienen los periódicos subvención del Gobierno? Corona y corte . 30: ¿cuántas residencias tiene el estado, dónde y cómo se hallan acondicionadas, qué necesitan para habitarlas? ¿tiene el Estado una casa en Tacubaya, o donde habitó Santana? Economía y agricultura . 29: ¿hay escuelas de agricultura, del modo de dirigir y perfeccionar las haciendas (quintas modelos)? ¿cómo se está a Agricultura? (sic) ¿cuáles son los productos principales de la Agricultura? Enseñanza, artes y literatura . 27: ¿cómo se está á escuelas y á enseñanza? ¿cuántas hay universidades y en dónde? (sic) ¿hay buenos profesores o se deberían hacer venir de Europa? ¿hay escuelas para las bellas artes y dónde? ¿hay escuelas técnicas y dónde? ¿hay museos de arte y de ciencias y en dónde? Justicia . 17: ¿cuáles son los castigos principales, cómo se ejecuta la sentencia? ¿se acostumbran cortes marciales? ¿hay presidiarios de galera? ¿hay colonias de presidio, y dónde se pueden establecer? ¿cuáles son los delitos principales? ¿hay proletariado y dónde? Seguridad pública y asuntos penitenciarios . 17: ¿hay escuelas de guerra, con qué tipo de profesores, sistemas educativos? ¿qué armas de servicio formar? Marina . 14: ¿cómo se está a comercio por mar? (sic) ¿en que dirección principal se extiende este comercio? ¿hay escuelas náuticas y dónde? Comunicaciones . 14: ¿los ríos son navegables, hay sobre ellos navegación á vapor y dónde? ¿con cuáles sociedades se ha ya hecho contrato para construir caminos de hierro? ¿son favorables para el país estos contratos? ¿hasta dónde llegan ya los caminos de hierro, hay algunos en construcción Salud y aprovisionamiento del ejército . 11: ¿cómo está proveído el país de hospitales, quién los fabrica y mantiene? ¿el servicio está proveído de órdenes religiosas o por seglares? ¿hay buenos médicos, qué escuelas existen para ellos y cuáles son las mejores? Iglesia . 7: Estado del clero ¿es propenso a Roma? ¿es educado? ¿vive según las normas canónicas, cómo y dónde se instruye?

Costumbres y política son los rubros con mayor número de preguntas, y el clero con menos y marina con más subrayadas. Refleja una preocupación global para conocer las posibilidades del país. La Regencia no respondió el cuestionario no así T’Kint Rodenbeck, “responde con […] franqueza, es desalentador en muchos puntos; pero el resultado final es favorable en general;” respondió además cien preguntas adicionales, sin puntualizar, “que no puedo hacer a los mexicanos.”

En el segundo semestre toma una actitud más activa al retomar las medidas de gobierno, cuando finalmente se define la fecha de su embarque.

Colaboración del Seminario de Cultura Mexicana