UNAM presenta “Se nos quedaron ellos” una obra llena de danza contemporánea

Del 8 al 10 de agosto, la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU) será escenario de Se nos quedaron ellos, es una propuesta coreográfica de Francisco Córdova interpretada por el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), bajo la dirección artística de Cecilia Lugo.

La obra forma parte del compromiso de CEPRODAC por fomentar y difundir la creación coreográfica en México, ofreciendo un espacio de libertad creativa para la producción dancística profesional. Con un elenco de alto nivel y una propuesta en escena cargada de energía, se nos quedaron ellos invita al público a adentrarse en un universo de movimiento, emoción y reflexión.

Las funciones se llevarán a cabo el 8 de agosto a las 20:00 horas, el sábado 9 a las 19:00 horas y el domingo tendrá dos funciones a las 10:00 y 18:00 horas. Los boletos tienen un costo general de 100 pesos en primer y segundo piso, con un 50 por ciento de descuento para estudiantes de INAPAM y jubilados del ISSSTE e IMSS, sujeto a disponibilidad. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso.