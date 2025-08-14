UADY presenta una noche de música con talento universitario en Mérida

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) invita al público a disfrutar de una presentación artística única con el programa Talento UADY, que contará con la participación de las bandas Atrium y Vehementes, agrupaciones de la Escuela Preparatoria Dos.

El evento se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 20:30 horas en Paseo 60, ubicado en la calle 60 de la Zona Paseo Montejo, en el centro de Mérida. La entrada será libre, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de disfrutar de música en vivo en un ambiente cultural y familiar.

Talento UADY busca fomentar y visibilizar el talento artístico de los estudiantes, mostrando la diversidad y creatividad presentes en la comunidad universitaria. Con esta iniciativa, la UADY refuerza su compromiso con la cultura y la promoción de actividades que enriquecen la vida académica y social de la ciudad.

UADY presenta una noche de música con talento universitario en Mérida (claudiaveracortes)

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio variado, con géneros que van desde la música contemporánea hasta interpretaciones más clásicas, en un espacio al aire libre que permite disfrutar de la velada mientras se aprecia la arquitectura y el entorno del Paseo Montejo.

La Dirección General de Vinculación Universitaria y Cultura UADY invitan a toda la comunidad y público en general a sumarse a esta experiencia musical, que promete una noche vibrante llena de ritmo y talento joven.

No pierdas la oportunidad de ser parte de Talento UADY y apoyar a las bandas emergentes que representan el espíritu creativo de la universidad. La cita es el jueves 28 de agosto a las 20:30 horas en Paseo 60, con acceso totalmente gratuito.