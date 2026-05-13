Autos eléctricos en México ¿son realmente limpios?

Auto. Un automóvil eléctrico.

Es cada vez más común ver automóviles circulando con placas ecológicas, quizás debido a algunas ventajas como dejar de hacer trámites como verificación vehicular, no pagar tenencia, dejar de cargar gasolina y disminuir el nivel de emisiones que generan contaminación atmosférica.

Sin duda alguna, los beneficios económicos son reales y se aplican desde el momento de la compra, pero el último punto ¿Qué tan cierto es? ¿realmente no contamina?

Aquí empezaré el análisis comparando los autos eléctricos contra los autos con motores convencionales de combustión interna.

Los motores convencionales tienen eficiencias entre el 20% y 30%, es decir, solo este porcentaje del combustible quemado se convierte en energía útil, movimiento lo demás se pierden entre calor y fricción.

Los autos eléctricos su motor tiene eficiencia de alrededor del 90%, es decir, que la energía que la batería le proporciona, se aprovecha mucho mejor.

El punto interesante es como se cargan estas baterías, y existen dos posibilidades:

1.- Red eléctrica convencional CFE, por lo que el auto eléctrico si emite gases contaminantes, en lugar de contaminar por el escape mientras avanzas por la calle, la emisión se traslada a la chimenea de la planta eléctrica, ya que la electricidad necesaria para la recarga se debe producir en una central generadora de electricidad. Actualmente CFE tiene alrededor del 75% de céntrales eléctricas que queman algún tipo de hidrocarburo, pero con una eficiencia mayor que la de los autos convencionales, con lo cual, se puede decir que el nivel de emisiones operativas de un ato eléctrico se reduce en un 50% con respecto al de uno convencional.

2.- Instalación de Módulos fotovoltaicos en casa, la energía fotovoltaica convierte la energía luminosa en electricidad, si esta se usa para la recarga de baterías, el auto se convierte en un auténtico “cero emisiones”

En la tabla 1 se puede ver el resumen de lo explicado

TABLA 1. Comparativa auto convencional vs auto eléctrico

Concepto Auto Gasolina (Promedio) Auto Eléctrico (Red CFE) Auto Eléctrico (Panel Solar) Eficiencia del motor ~25% >90% >90% Emisiones de CO₂ 100% (Referencia) ~50% menos ~95% menos Costo por km $$$ $ ¢ (centavos)

Sin duda alguna la mejor opción es poder “cargar” el auto eléctrico con una instalación solar, ya que es la que reduce considerablemente, prácticamente a cero, las emisiones contaminantes en la operación y el costo por km recorrido también es muy económico.

Solo queda un tema a analizar que es el impacto ambiental causado por la fabricación de las baterías, según los estudios, la fabricación de un auto eléctrico contamina aproximadamente un 30% mas que un auto convencional, precisamente por los materiales de que están hechas las baterías y su proceso de fabricación, por lo que traen consigo una “deuda ambiental” mayor, pero al ser operativamente menos contaminantes, esta deuda se paga rápidamente, como un crédito a corto plazo, lo cual nunca ocurrirá con un auto convencional, que contaminará cada vez que se ponga en funcionamiento, convirtiéndose en una deuda eterna, impagable

Además, las baterías una vez que han cumplido su periodo de operación óptima se pueden reciclar, para producir nuevas baterías o algún otro producto, mientras que la gasolina una vez quemada, solo produce potencia y gases contaminantes, pero jamás se recuperará.

Si consideramos una vida útil de 10 años de una batería, se calcula que un auto eléctrico podría haber dejado de emitir entre 40 y 60 toneladas de Bióxido de carbono, en comparación con un auto convencional

El uso de autos eléctricos en las grandes ciudades, como CDMX, Guadalajara, Monterrey, ayudaría mucho a la disminución de emisiones como CO 2 , NO x , partículas suspendidas, mejorando con ello la calidad del aire y seguramente rediciendo las contingencias ambientales.

Los autos eléctricos no son la solución mágica a la contaminación ambiental, pero pueden ser una herramienta poderosa, cada vez que se integra uno a la circulación vehicular, se saca el humo de las calles, trasladándose a procesos controlados más eficientes y en el mejor de los casos, no se producen emisiones, no solo se ahorra gasolina, se invierte en ciudades donde se podrá respirar aire más limpio.