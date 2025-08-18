Gana equipo mexicano medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizó en Vietnam

Ganadores. La delegación mexicana en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizó en Vietnam.

El equipo de primaria que representó a México en la Competencia Internacional de Matemáticas que se realizó en Vietnam (IMC, por sus siglas en ingles), consiguió medalla de plata por grupos, mientras que el equipo de secundaria se quedó con bronce por equipos.

El certamen se llevó a cabo de forma presencial del 14 al 18 de agosto de 2025 en la ciudad de Da Nang, Vietnam. Es la primera vez que un equipo mexicano de primaria consigue ese logro en la IMC, al enfrentarse con equipos como Nepal, Mongolia, Tajikistan y Rumania en el grupo Rojo en el que se les ubicó por sorteo.

Los resultados de la selección en la prueba individual fueron: 2 medallas de bronce para los alumnos de primaria Jesús Gadiel Pintor Sánchez (originario de Querétaro) y a Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), 2 menciones honoríficas para Briana Melchor Valdez (Guerrero) y Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco).

En la categoría de secundaria Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo), ganó medalla de bronce y Gonzalo Díaz Mercado (Morelos), mención honorífica.

La IMC se conforma por dos concursos que se desarrollan de manera paralela: la Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC), orientada a estudiantes de nivel secundaria y la Elementary Mathematics International Contest (EIMC), para nivel primaria.

Desde 2010, México participa en la IWYMIC y desde 2017 en la EMIC. Este año, nuestro país propuso 5 de los 50 problemas que se usaron para la competencia.

Además de premiar el desempeño individual, se otorgan reconocimientos por equipos (un oro, dos platas y tres bronces); y un oro, una plata y un bronce por grupos en los que se distribuyen los países por medio de un sorteo.

Este año participaron 234 competidores en nivel primaria y 267 en nivel secundaria, provenientes de 31 países. La mayor parte de los países son del sudeste asiático, los cuales tiene un nivel muy alto de competencia y son líderes en la Olimpiada Internacional de Matemáticas para preuniversitarios, por lo que la participación de los pequeños en este certamen constituye una gran experiencia para su carrera olímpica. Los únicos países de América que participaron en 2025 fueron México, Estados Unidos, Perú y Canadá México participó con un equipo de primaria y un equipo de secundaria, de cuatro integrantes cada uno.

Equipo de Primaria que ganó medalla de plata por grupos:

Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas)

Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco)

Briana Melchor Valdez (Guerrero

Jesús Gadiel Pintor Sánchez (Querétaro)

Equipo de Secundaria que ganó medalla de bronce por equipos:

Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo)

Sebastián Guzmán Morán (Jalisco)

Gonzalo Díaz Mercado (Morelos)

Derek Elías Ortiz (Zacatecas)

Además, la delegación obtuvo un trofeo especial por la delegación más amistosa en la noche cultural.

Los líderes y colíderes de los equipos fueron:

Líder: Dr. Hugo Villanueva Méndez (Puebla)

Líder: M en C. César Guadarrama Uribe (Yucatán)

Colíder: Maestra Kenya Verónica Espinosa Hurtado (Ciudad de México)

Colíder: Dr. Sergio Guzmán Sánchez (Chiapas)

Al igual que en todas las olimpiadas internacionales, esta competencia busca estimular la creatividad y la imaginación de los jóvenes, al presentarles problemas cuyo planteamiento y solución requieren altas dosis de ingenio. Los contenidos que se requieren para afrontar estos problemas corresponden al currículo básico de secundaria: álgebra, aritmética, conteo y geometría.

Sin embargo, a diferencia de los demás concursos de matemáticas en las que México participa, la IMC añade dos elementos únicos: el trabajo en equipo y un esquema de competencia en la que los exámenes se deben resolver en menor tiempo.

La Competencia Internacional de Matemáticas es la competencia de matemáticas para estudiantes de primaria y secundaria de más prestigio y rigor a nivel internacional.

El premio que obtuvieron nuestros campeones de primaria lo ganaron “por llevar un equipo muy equilibrado, Se toman los puntajes más altos, pero si hay empate, que fue el caso, se determina el ganador comparando el cuarto puntaje. Nuestro equipo logró 170 puntos, empatando con otro.

En el desempate, el cuarto participante de la otra agrupación sacó 30 puntos, mientras que nuestro cuarto participante logró 50”, comentaron los líderes César Guadarrama y Hugo Villanueva.

El comité nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas agradece a Casa Córdoba, al gobierno del Estado de Chiapas y a grupo Idex por el apoyo al equipo IMC.