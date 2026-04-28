Garambullos en el desierto

Inecol. Figura 3. Flores del garambullo común (Figura 3. Foto de Pedro Nájera Quezada:https://www.inaturalist.org/observations/71998893 Licencia Creative commons CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).)

En el paisaje de las zonas áridas y semiáridas de México, que ocupan cerca del 60% del territorio, destacan de una forma muy notable, las icónicas cactáceas, importantes además por su diversidad de especies y endemismo. Entre estas plantas se encuentran los Myrtillocactus, un grupo de cuatro especies de cactus en forma de candelabro, conocidas comúnmente como “garambullos”. Tres de las especies se encuentran en México, y juntas abarcan gran parte del territorio nacional (Fig. 1): en el norte podemos encontrar a Myrtillocactus cochal también conocido como “frutilla” o “garambullo cochal”, que es nativa de la península de Baja California; de amplia distribución y principalmente en el centro norte y centro del país, encontramos a Myrtillocactus geometrizans, el “garambullo” común; mientras que, endémica de Puebla y Oaxaca encontramos a Myrtillocactus schenckii, el “garambullo blanco”.

Los garambullos tienen una sobresaliente representatividad en los matorrales xerófilos y bosques tropicales caducifolios del país, incluso, en algunas regiones, formando comunidades vegetales muy características conocidas como “garambullales”. Estos cactus se caracterizan por ser plantas arborescentes o arbustivas muy ramificadas con forma de candelabro, sus ramas pueden ser verde oscuras, verde amarillentas, verde azulosas o glaucas, con 5 a 8 costillas (Fig. 2a, b). A diferencia de otros cactus similares de gran tamaño, los garambullos se caracterizan por tener flores muy pequeñas, de unos pocos centímetros, blancas, de color crema o ligeramente verdosas y con pocos estambres; estas se desarrollan de forma solitaria o en pequeños grupos de hasta nueve flores (Fig.3); el fruto, también pequeño, es una baya globosa, de color rojo o púrpura oscuro, carnosos con pulpa jugosa roja o púrpura (Arias & Aquino 2019).

Los garambullos, han sido aprovechadas tradicionalmente por diversas comunidades rurales, su uso tiene raíces históricas profundas: desde la época prehispánica, distintos grupos de las regiones semiáridas las recolectaban como parte de su alimentación, lo que refleja su importancia como recurso biocultural (Monreal-Vargas y colaboradores 2014).

Inecol. Figura 1. Distribución de los garambullos de México. 1. Myrtillocactus cochal; 2. M. geometrizans; 3. M. schenckii.

Usos comunes

La especie más conocida de garambullo y más usada es Myrtillocactus geometrizans, sus frutos (Fig. 4) se consumen de forma local, y suele consumirse en fresco como fruta o se usa como materia prima para elaborar productos de manera artesanal como mermeladas, refrescos, licores, pasteles, aguas frescas, nieves y conservas; mientras que las flores, conocidas como “claveles de garambullo”, se utilizan para la preparación de platillos tradicionales combinadas con nopales chiles y jitomate. El fruto, cuyo color se debe a la presencia de los pigmentos conocidos como betalaínas, se utilizan también como colorantes naturales (Blancas & Casas 2023). Además las plantas suelen cultivarse como cercas vivas y actúan como barreras contra la erosión del suelo. Asimismo, representan un recurso forrajero, siendo consumidas por animales como cabras y bovinos (Blancas & Casas 2023).

Inecol. Figura 2. Aspecto general de Myrtillocactus cochal (2a) y M. geometrizans (2b). (Figura 2a). Foto de Glenn Ehrenberg https://www.inaturalist.org/observations/93493398. 2b) Foto de: Alicia Rodríquez Hernández https://www.inaturalist.org/observations/76791685 ambas con Licencia Creative commons CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).)

Usos potenciales

El género Myrtillocactus representa un importante recurso para el desarrollo de productos industrializados de alta calidad. Sus frutos poseen propiedades nutricionales y funcionales que los posicionan como una alternativa prometedora en la industria alimentaria (Guzmán y colaboradores 2010). Estudios recientes han mostrado que, además de las betalaínas, los frutos de garambullo son ricos en compuestos fenólicos y ácido ascórbico, lo que les confiere una actividad antioxidante (López-Palestina y colaboradores 2019). Por lo que el consumo de sus frutos puede incrementar la actividad de enzimas antioxidantes a nivel intracelular, así como en órganos como el hígado y los riñones, al menos en modelos experimentales. Esto sugiere su posible aplicación como alimento funcional en el control de la diabetes y en la reducción de complicaciones asociadas al estrés oxidativo (Guzmán-Maldonado y colaboradores 2010).

El uso de los garambullos tiene un alto valor cultural y potencial productivo, refleja la relación entre las comunidades y los ecosistemas áridos de México, asi como el aprovechamiento de las plantas del desierto, estos cactus, representan una oportunidad de desarrollo para productores rurales, ya que se trata de plantas que requieren pocos cuidados.

Inecol. Figura 4. Frutos de garambullo (Figura 4. Foto de: Alexis López Hernández y modificado de https://www.inaturalist.org/observations/320797631 Licencia Creative commons CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).)

Referencias:

Arias S. & D. Aquino. 2019. Familia Cactaceae I. Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes: 209 1-295.

Guzmán-Maldonado S.H., Herrera-Hernández G., Hernández-López D., Reynoso-Camacho R., Guzmán-Tovar A., Vaillant F. & Brat P. 2010. Características fisicoquímicas, nutricionales y funcionales de dos especies de cactus frutales subutilizadas (Myrtillocactus) producidas en el centro de México. Química de los alimentos121. Pág. 381-386.

López-Palestina C.U., Aguirre-Mancilla C.L., Ramírez-Pimentel J.G., Raya-Pérez J.R., Santiago Saenz Y.O., Gutiérrez-Tlahque J. & Hernández-Fuentes, A. D. 2019, Compuestos bioactivos y actividad antioxidante en tres estados de madurez de Myrtillocactus geometrizans provenientes del Valle del Mezquital, Hidalgo. Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos

Monreal-Vargas C.T., Espitia-Méndez E. & Escandón-Quiroz O. 2014. Hongos patógenos del garambullo Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. Pfeiff.) Console, en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, México. Revista Iberoamericana de Ciencias

Blancas Vázquez J.J. & Casas A. (2023). Myrtillocactus Console, Myrtillocactus cochal (Orcutt) Britton & Rose, Myrtillocactus eichlamii Britton & Rose, Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console, Myrtillocactus schenckii (J.A. Purpus) Britton & Rose Cactaceae. In: Casas, A., Blancas Vázquez, J.J. (eds) Ethnobotany of the Mountain Regions of Mexico. Ethnobotany of Mountain Regions. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99357-3_43