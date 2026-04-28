El Aleph cumple una década: este año recapitula y busca “nuevas narrativas”

Elaine Bearer en El Aleph La neurocientífica y compositora Elaine Bearer impartirá la conferencia inaugural de esta edición. (UNM Health)

La UNAM alista la nueva edición de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, cuya décima edición se llevará a cabo del 7 al 17 de mayo, bajo el lema Nuevas narrativas. Memoria, longevidad, música del universo, danza de las neuronas y la poesía de la ciencia serán algunos de los temas discutidos por especialistas como la poeta y ensayista Diane Ackerman; la neurocientífica y compositora Elaine Bearer; el demógrafo Michel Poulain, así como el músico y neurocientífico Héctor Rasgado.

Otras de las personalidades que se darán cita en el encuentro son la historiadora Estela Roselló Soberón; Francisca Pou, doctora en derecho; Raúl Escamilla, psiquiatra especializado en esquizofrenia; Francisco Fernández de Miguel, experto en neurociencias, y el astrofísico Joel Sánchez Bermúdez.

En esta edición, El Aleph contará con 154 actividades, de las cuales 76 son académicas y 78, artísticas. El Festival contará con la participación de 180 invitados provenientes de 14 países, quienes se presentarán en 27 sedes.

Llegar a diez ediciones habla de un interés en el público, dijo en conferencia Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM. “Habla de una necesidad imperiosa y única en el país y en el mundo de hablar de estos saberes, desde la interconexión e interinstitucionalidad, desde los saberes complejos, desde donde debemos entender el mundo”, añadió durante la presentación.

De acuerdo con los organizadores, esta ocasión también aprovechará para hacer una revisión de los ejes de las nueve ediciones anteriores, en las que se abordaron en 837 actividades temas como la física, el cerebro, la complejidad, la vida, la medicina, el medio ambiente, la violencia, las inteligencias y las redes; y con el otro mirará hacia el presente y hacia el futuro en busca de Nuevas narrativas.

“Hacer una suerte de resumen a de lo que se ha hecho a lo largo de estos diez años y de ver cuáles han sido estas aportaciones de los importantes científicos y científicas que hemos tenido (…) No es poca cosa tener figuras de esta talla hablándonos de los nuevos conocimientos, pero además con otra particularidad: ellos y el festival volverse un instrumento de divulgación”.

En este sentido, José Gordon, curador del festival, aprovechó para recordar el origen del nombre e intención de éste a partir del cuento de Jorge Luis Borges con el mismo título. “Borges nos relata ese cuento formidable donde vemos que al pie de una escalera se encuentra una esfera tornasolada de intolerable fulgor que contiene dentro de ella todos los puntos del universo. Todo está de alguna manera integrado en una especie de holograma cósmico, lo cual nos invita a reflexionar sobre lo que vamos a tener en esta décima edición, en términos de las nuevas narrativas de la ciencia y el arte”.

INICIO DE ACTIVIDADES.

Entre las actividades que darán inicio al festival se encuentra la conferencia inaugural La música en el universo y la danza de las neuronas, a cargo de Eleaine Bearer, doctora en medicina y filosofía, neurocientífica, patóloga y compositora. La investigadora parte de una idea central: todo está conectado.

Desde las leyes físicas que rigen la naturaleza hasta las formas en que pensamos y creamos, su práctica integra investigación científica y composición musical como expresiones de un mismo impulso por comprender y traducir la complejidad del mundo. La cita es el 8 de mayo a las 12 pm, en la Sala Miguel Covarrubias. La conferencia se complementará con la interpretación de piezas musicales de Bearer.

El sábado 9, a la 1 pm, con la participación de la poeta y ensayista Diane Ackerman dictará en línea la conferencia Ciencia y poesía: el mundo iluminado por el asombro, un recorrido por ese territorio donde la ciencia y la sensibilidad se encuentran; el lugar en que la naturaleza y la experiencia humana se reflejan mutuamente. La charla será transmitida en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

El miércoles 11 de mayo, a la 11 am, en el mismo Auditorio del MUAC, el demógrafo y científico Michel Poulain ofrecerá la conferencia La nueva narrativa de la longevidad. Poulain es creador del concepto zonas azules, una cartografía inédita de la longevidad en la que se localizan lugares donde factores biológicos, sociales, culturales y ambientales se entrelazan para producir formas de vida excepcionales para sus habitantes.

El sábado 16 de mayo, a las 7 pm, en la Sala Miguel Covarrubias, dos agrupaciones universitarias, el Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), dirigido por Irina Marcano, y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), bajo la batuta de José Areán, participarán en la gala Narrativas del cuerpo resonante, un recorrido por piezas sinfónicas que detonan movimientos en bailarinas y bailarines.

En esta edición, El Aleph hará de la Explanada de la Espiga una Aldea, es decir, un espacio interactivo, centralizado y temático que reúne a personas del ámbito de la ciencia, grupos artísticos y diversas editoriales que participarán en una miniferia del libro científico y humanístico.

En este espacio se ofrecerán más de 80 actividades entre conferencias, charlas, conciertos, cabinas científicas y un torneo de ajedrez. La aldea se extenderá al Auditorio del MUAC, así como a diversas salas del Centro Cultural Universitario.

Para conocer el programa completo de actividades visita: https://festivalelaleph.com/ y las redes de Cultura UNAM