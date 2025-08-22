Hallan la prueba más antigua del cruce entre neandertales y sapiens: el cráneo de un niño que vivió hace 140 mil años

Cráneo. El cráneo del niño Skhul I muestra la curvatura craneal típica del Homo sapiens. (UNIVERSIDAD DE TEL AVIV/UNIVERSIDAD DE TEL AVIV)

Un estudio internacional dirigido por la Universidad de Tel Aviv y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia ha identificado una combinación de rasgos neandertales y de Homo sapiens en el esqueleto de un niño de cinco años que vivió hace 140.000 años y que fue descubierto hace 90 en la cueva Skhul del Monte Carmelo (Haifa, Israel).

“El fósil que estudiamos constituye la evidencia física más antigua conocida de apareamiento entre neandertales y Homo sapiens”, afirma el profesor Israel Hershkovitz de la Facultad Gray de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Tel Aviv, uno de los directores del estudio.

Tradicionalmente, los antropólogos han atribuido a un grupo primitivo de Homo sapiens los fósiles descubiertos en la cueva de Skhul, junto con los fósiles de la cueva de Qafzeh, cerca de Nazaret. La investigación revela que, por el contrario, al menos algunos de los fósiles de la cueva de Skhul son el resultado de la continua infiltración genética de la población neandertal local --y más antigua-- en la población de Homo sapiens.

En concreto, los científicos han visto que el cráneo del niño presenta un sistema de irrigación sanguínea intracraneal, una mandíbula inferior y una estructura de oído interno típica de los neandertales. Sin embargo, su forma general se asemeja a la del Homo sapiens, especialmente en lo concerniente a la curvatura de la bóveda craneal.

Para llegar a esta conclusión, escanearon el cráneo y la mandíbula mediante tecnología de microtomografía computarizada (TC) en el Instituto de Antropología de la Familia Shmunis de la Universidad de Tel Aviv, creando un modelo tridimensional preciso a partir de los escaneos.

Con ello llevaron a cabo un análisis morfológico complejo de las estructuras anatómicas --incluyendo estructuras invisibles como el oído interno-- y las compararon con diversas poblaciones de homínidos. A su vez, también crearon una reconstrucción tridimensional precisa del interior del cráneo para estudiar la estructura de los vasos sanguíneos que rodean el cerebro.

La investigación fue dirigida por el profesor Israel Hershkovitz y por Anne Dambricourt-Malassé, investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Los hallazgos se publicaron en la revista ‘l’Anthropologie’.

De acuerdo con la Universidad de Tel Aviv, durante años se creyó que los neandertales eran un grupo que evolucionó en Europa y que migró a Israel hace tan solo unos 70.000 años tras el avance de los glaciares europeos. En 2021, Hershkovitz y sus colegas demostraron que los primeros neandertales vivieron en Israel hace ya 400.000 años en un estudio pionero publicado en la revista ‘Science’.

Este tipo humano se cruzó con grupos de Homo sapiens que comenzaron a salir de África hace unos 200.000 años. Según los hallazgos del estudio publicado ahora, se cruzó con ellos. De esta manera, el niño de la cueva de Skhul constituye la evidencia fósil más antigua del mundo de los vínculos sociales y biológicos forjados entre estas dos poblaciones a lo largo de miles de años.