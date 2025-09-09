Conoce la reproducción de tiburones raya en Baja California

Podcast Katherin Soto López, investigadora postdoctoral asociada al Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” en esta ocasión con la Dra. Katherin Soto López, investigadora postdoctoral asociada al Cibnor con el tema “Evaluación integrada de la salud y reproducción de tiburones y rayas en la Bahía de La Paz, Baja California Sur”.

Katherin Soto, forma parte del equipo que trabaja en el laboratorio de estrés oxidativo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, hoy nos cuenta acerca del proyecto de investigación en el que participa, están evaluando la salud y reproducción de tiburones en rayas en la Bahía de La Paz en el estado de Baja California Sur México, con el fin de aportar a la conservación de dichas especies.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/3rfzBC85b3Lo3yvSSFSf5a