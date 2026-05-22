El telescopio espacial James Webb revela un exoplaneta con mañanas nubladas y noches despejadas

Telescopio. Telescopio James Webb.

Utilizando observaciones del Telescopio Espacial James Webb (JWST), investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) han identificado mañanas nubladas y tardes despejadas en un exoplaneta gigante gaseoso distante.

Los hallazgos, publicados en ‘Science’ sugieren que los aerosoles atmosféricos del planeta están dominados por nubes impulsadas por condensación que se forman, circulan y se evaporan al moverse a través de contrastes de temperatura extremos en todo el planeta.

Los aerosoles desempeñan un papel importante en la configuración de la apariencia, la química y la temperatura de las atmósferas de los exoplanetas.

Sin embargo, existe información limitada sobre la naturaleza de estas partículas, incluyendo su distribución atmosférica o los procesos físicos que determinan sus propiedades.

En los Júpiter calientes (una clase de exoplanetas gigantes gaseosos físicamente similares a Júpiter) se ha debatido durante mucho tiempo si los aerosoles atmosféricos son principalmente nubes minerales formadas por condensación o brumas fotoquímicas generadas por la intensa radiación estelar. Debido a que pueden oscurecer o distorsionar las señales espectrales, también complican los esfuerzos para determinar la composición química de mundos distantes.

En concreto, el investigador Sagnick Mukherjee y sus colaboradores de la Universidad Johns Hopkins utilizaron el instrumento NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) del JWST para observar el exoplaneta WASP-94A b, un Júpiter caliente con rotación sincrónica, y analizaron la luz que atraviesa por separado los horizontes atmosféricos matutinos y vespertinos del planeta.

Los hallazgos revelaron marcadas diferencias entre los dos hemisferios: el lado matutino, más frío, aparecía densamente cubierto por nubes ricas en minerales que ocultaban las señales gaseosas, mientras que el lado vespertino, más caliente, era comparativamente claro y mostraba una fuerte absorción de vapor de agua. Según los investigadores, este patrón sugiere que los aerosoles del planeta están dominados por nubes formadas por condensación en lugar de procesos fotoquímicos.

Además, un análisis posterior mediante un modelo de circulación general en 3D indica un ciclo de nubes dinámico impulsado por contrastes de temperatura extremos de aproximadamente 450 grados Kelvin entre los dos hemisferios del planeta. Las nubes parecen formarse en el lado nocturno más frío del planeta, circular hacia el lado diurno y luego evaporarse al moverse hacia el lado diurno, intensamente calentado.

Los hallazgos advierten que considerar la atmósfera de un exoplaneta como uniforme, una suposición simplificadora común, puede distorsionar o sesgar significativamente las estimaciones de su química y propiedades físicas, y sugieren que las mediciones previas de atmósferas de exoplanetas podrían necesitar ser reconsideradas para tener en cuenta sistemas meteorológicos complejos y asimétricos.