SNTE aprueba por Unanimidad Pliego de Demandas; pide Reforma de Pensiones

Aceptación de esta respuesta no representa una renuncia a sus demandas históricas, señala Alfonso Cepeda Salas; respaldan a presidenta Sheinbaum —

SNTE Consejo Nacional 2026 El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, expone los criterios técnicos y actuariales con los que el sindicato busca reformar el esquema de jubilaciones del ISSSTE. (SNTE)

El Consejo Nacional del SNTE aprobó unánimemente la respuesta del Gobierno Federal a su Pliego Nacional de Demandas como muestra de responsabilidad, madurez sindical, compromiso social y confianza en el diálogo institucional para obtener mayores logros.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, aclaró que “la aceptación de esta respuesta no representa una renuncia a sus demandas históricas”.

Al encabezar la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, dijo que “no hay ni habrá espacio para el cansancio o la claudicación cuando se trate de defender los derechos de las y los trabajadores de la educación”.

Añadió que el SNTE “se mantiene firme para proteger cada una de nuestras conquistas laborales y avanzar, sin titubeos, en la ampliación de derechos y en la construcción de mejores condiciones de vida para todos los agremiados”.

Hacia Modelo de Pensiones Solidario

Lo escuchaban 285 concejales del SNTE; ante ellos dijo que continuará impulsando una reforma al sistema de pensiones del ISSSTE para sustituir el actual régimen de cuentas individuales por un modelo más justo y solidario.

“Insistiremos en el análisis de nuestra propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE con interlocutores del gobierno, porque como lo expresé el 15 de mayo, tenemos la certeza, por los exhaustivos estudios actuariales que con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad es posible derogar el injusto régimen de pensiones previsto en esta Ley”, manifestó.

El Maestro dirigente indicó que la relación del SNTE con las instituciones del Estado mexicano seguirá sustentada en el diálogo, negociación y construcción de acuerdos, para que se respeten e incrementen los derechos de los trabajadores de la educación.

“Nuestra posición es invariable; rechazar prácticas intransigentes y acciones radicales que priven de educación a quienes más necesitan de la escuela pública, secuestren el derecho humano a la educación y dañen a la niñez y la juventud”, dijo.

En su mensaje, Cepeda Salas reiteró el compromiso histórico del SNTE con la defensa y viabilidad de la educación pública, y con el fortalecimiento de la escuela como espacio de igualdad, justicia social y unidad nacional.

Finalmente, pidió a los agremiados mantenerse unidos frente a los desafíos del país y respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial de México.

Rendición de Cuentas y Transparencia Sindical

En cumplimiento con el mandato estatutario, el dirigente nacional del SNTE rindió el informe anual de actividades de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, del periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El documento se dividió en cuatro apartados: Agenda Global, Agenda Nacional, Derechos y Certeza Laboral, Democracia y Transparencia.

El Consejo aprobó, además, el Informe del Ejercicio Presupuestal, ofrecido por el Comité Nacional de Finanzas, correspondiente al periodo señalado.

El Consejo Nacional del SNTE está integrado por el secretario general, los titulares de las Secretarías Técnicas de la Secretaría General, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional.

También por la presidencia del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, la del Comité Nacional Electoral, los secretarios generales de los comités ejecutivos seccionales, y los concejales electos en cada Sección.

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