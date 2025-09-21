Crean en IPN estetoscopio con IA que detecta daños cardiacos con 96% de precisión

Crean en IPN estetoscopio que detecta daño cardiaco mediante Inteligencia Artificial El dispositivo detecta los sonidos irregulares emitidos por las válvulas tricúspide y mitral y despliega

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han diseñado un estetoscopio digital con Inteligencia Artificial capaz de identificar anomalías en los sonidos cardiacos y transformarlos en señales visuales que evidencian daño en las válvulas del corazón.

Esta innovación alcanza actualmente una precisión del 96%, lo que la posiciona como una herramienta prometedora para el prediagnóstico de enfermedades cardiacas.

Cómo funciona el estetoscopio inteligente del IPN

A diferencia de los estetoscopios tradicionales, que dependen de vibraciones mecánicas transmitidas hacia los oídos del médico, el nuevo dispositivo integra un micrófono, un microprocesador y una pantalla TFT de 240 por 320 píxeles. Los sonidos cardiacos son captados, procesados y clasificados mediante algoritmos de redes neuronales, permitiendo identificar ruidos anormales como el S3 y S4, conocidos indicadores de insuficiencia cardiaca.

El S3 aparece por la rápida entrada de sangre al ventrículo, detectándose en la válvula mitral o tricúspide, mientras que el S4 ocurre durante la contracción auricular. Gracias a la visualización digital, los profesionales de la salud pueden interpretar estas señales con mayor precisión.

Estetoscopio portátil y autónomo

El estetoscopio desarrollado en el IPN es totalmente portátil, funciona de manera independiente sin necesidad de computadora o teléfono móvil, y cuenta con una batería recargable de 5 volts con puerto USB. La carcasa fue impresa en 3D con PLA, un polímero biodegradable, garantizando un ensamble preciso y resistente.

Los investigadores destacan que el dispositivo puede adaptarse para estudios pediátricos mediante la modificación del tamaño de la campana y que la pantalla podría integrar clasificación automática del padecimiento, facilitando la detección temprana de enfermedades cardiacas, la principal causa de muerte en México.

Datos sobre el estetoscopio que detecta daños cardíacos

El proyecto fue liderado por los doctores Diana Bueno Hernández y José Alberto Zamora Justo, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI), junto con Víctor Manuel Arena Cantoran, futuro Ingeniero Biomédico. Este desarrollo se alinea con la visión de las autoridades educativas de fomentar innovación científica que beneficie directamente a la sociedad.

A nivel global, aunque existen sistemas de clasificación de latidos basados en Machine Learning y Deep Learning, este estetoscopio autónomo embebido representa un avance único, y se planea iniciar el registro de patente para proteger la innovación.

Los especialistas del IPN enfatizan que este dispositivo no reemplaza al diagnóstico médico profesional, sino que proporciona herramientas para mejorar la precisión en la detección temprana de daños cardiacos.

Con la incorporación de IA y tecnología accesible, se espera que esta innovación contribuya a reducir riesgos y a mejorar la prevención de enfermedades cardiovasculares en México y el mundo.