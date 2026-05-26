Entre raíce, hojas y parques

Inecol Figura 1. Esquema de los servicios ecosistémicos culturales que ofrecen los parques urbanos de Xalapa. El tamaño de cada ícono representa el porcentaje de mención por parte de los participantes.

Recordamos los lugares donde fuimos felices, y quizás también nos recuerden a nosotros. ¿Puedes traer a tu mente el momento más memorable que hayas pasado en alguno de los parques de la ciudad? Quizás estabas con tus amigos en Los Berros rentando bicis, o en el Haya, jugando basquetbol; tal vez fuiste a caminar por horas en el Macuiltépetl, o con tu familia a alimentar los peces y tortugas de Los Tecajetes. Historias en los parques, momentos alegres o tristes vividos entre los árboles y los caminos son muchos. En este artículo queremos platicarte algunas curiosidades sobre las áreas verdes de Xalapa, y tal vez, te sientas identificado.

No es novedad que salir de nuestras casas y encaminarnos a lugares con vegetación es bueno para la salud, desde hace décadas se ha hablado de los muchos beneficios que trae el frecuentar sitios con árboles, pasto y animales. La vegetación brinda oxígeno, reduce la contaminación, provee de alimentos, da sombra, regula el clima, y muchas maravillas más… Entre ellos, los Servicios Ecosistémicos Culturales. Tiene un nombre muy peculiar, pero podrías pensar en ellos como los beneficios que obtenemos de distintos ecosistemas, como los parques urbanos, y que nos ayudan a sentirnos bien mental, emocional y físicamente, distraernos y relajarnos, nos permiten crear conexiones con la naturaleza, socializar con otras personas, sentirnos parte de algo más grande, e incluso desarrollar un vínculo espiritual. En el caso de nuestro estudio, los parques sirven como vehículo y lugar para que nosotros podamos distraernos, entretenernos, hacer actividad física, meditación, crear grupos, estar en contacto con la naturaleza y muchos otros beneficios.

Este tipo de beneficios son muy particulares de cada ecosistema que los brinde, pues dependen tanto de las características físicas del lugar como de las personas que los experimentan. Entonces, si queremos saber qué beneficios en particular ofrece cada sitio, hay que ir ahí y preguntarle a la gente. Con esa idea en mente y a través de una encuesta diseñada apoyándonos en otros estudios en México y otros países, nos aventuramos a preguntarle a los xalapeños cuáles eran sus razones para asistir a los parques. Visitamos cinco parques distintos, a ver a cuántos has ido: Los Tecajetes, El Haya, Macuiltépetl, La Alameda y Naturalia (antes Natura). Durante tres meses encuestamos a 387 personas que accedieron a participar, así que aquí te platicamos qué encontramos.

Muchos xalapeños vamos a los parques por Recreación, para distraernos y entretenernos, pues en cuatro de los cinco lugares que encuestamos, la mayoría de las personas iban a caminar, leer, jugar o pasear a sus perros. En los otros parques a las personas también les gusta ir a hacer ejercicio, pues Salud física fue también uno de los servicios más mencionados; aunque Naturalia se destacó con mayor frecuencia que en los otros parques. Muchos ciudadanos nos contaron que iban a correr, a bailar zumba o andar en bici. Desde muy temprano que llegábamos a encuestar, alrededor de 7:00 am, podíamos observar a personas corriendo en grupos, llegando con tapetes de yoga o paseándose en su bicicleta.

En segundo lugar, en todos los parques fue importante la Salud mental. Los parques parecen ser sitios ideales para relajarnos, descansar y limpiar nuestros pensamientos de preocupaciones y estrés cotidiano. Las personas nos compartieron cómo la vegetación de los parques les provocaba emociones de felicidad y tranquilidad, cómo el ruido del agua de los estanques o el aire fresco les hacía sentirse relajados. Incluso hay xalapeños que visitan Los Tecajetes para meditar, ¿tú lo has intentado? Que existan espacios donde podamos liberarnos del estrés y ruido de la ciudad para experimentar sensaciones diferentes con todos nuestros sentidos es muy importante en una sociedad donde el tiempo y la energía parecen nunca ser suficientes.

Inecol Figura 2. Algunos de los atributos y momentos de la interacción humano-parque.

En tercer lugar, y muy valorado por los participantes: Contacto con la naturaleza. A los xalapeños nos gusta ver, oler, escuchar y sentir la vegetación. En todos los parques, las personas comentaron que iban a abrazar árboles, a escuchar el canto de las aves o tocar el pasto con los pies descalzos. Hicieron principalmente alusión a interacciones sensoriales, donde ellas y ellos podían convivir con la naturaleza de primera mano. Esto es muy importante en las ciudades, donde las placas de cemento van poco a poco sustituyendo el arbolado urbano, que también es refugio y hogar para muchas otras especies de seres vivos. En relación con este servicio, los parques también brillaron por su Valor estético, resaltando los colores y formas que brindan a la vista humana.

En total registramos 13 servicios ecosistémicos culturales, y algunos otros que destacaron fueron: Relaciones sociales, la gente iba a convivir con sus familiares, parejas o amigos a los parques, Valor educativo, muchas escuelas utilizan estos sitios para enseñar sobre la naturaleza a sus alumnos, así como también son lugares para estudiar muchos seres vivos, e Inspiración, el cual fue mencionado por jóvenes que iban a los parques a inspirarse de la vegetación u otros elementos para pintar o tomar fotografías. En menor proporción, registramos servicios como Diversidad cultural, Herencia y patrimonio y Turismo.

Queremos terminar contándote del servicio de Sentido de pertenencia. Aunque no fue uno de los más mencionados, sí que integra todo lo que hemos hablado. Este beneficio hace referencia a la conexión emocional y simbólica que las personas desarrollan con un lugar. Los xalapeños no sólo usamos los parques, sino que podemos sentirnos parte de ellos y generar lazos afectivos. Los parques contienen identidad local, recuerdos, arraigo y una pizca de lo que Xalapa representa para nosotros: nuestro hogar. Y esto pudimos identificarlo en muchos de los comentarios que la gente hizo sobre los parques: “este sitio es parte de mi rutina”, “mi razón para levantarme es venir al parque (…)”, “(…) fue el único lugar donde me sentía a salvo cuando estaba muy triste”, “este sitio tiene muchos recuerdos con mis hijos cuando eran pequeños”, “mi esposa y yo hemos venido desde hace años…”. Los parques pueden representar para nosotros más que un área verde en el medio de la ciudad. ¿Y para ti?, ¿qué momentos has creado y compartido en los parques de Xalapa?

|1 Estudiante de Doctorado del Instituto de Ecología, A. C.

2 Laboratorio de Restauración Ecológica, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

3 Instituto de Ecología, A. C. Red de Ambiente y Sustentabilidad