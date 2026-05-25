Mauricio Kuri veta Ley de Identidad de Género para Blindar a Infancia y la Familia en Querétaro

Este no es un veto administrativo cualquiera, es un acto de soberanía frente a un laboratorio ideológico que pretende desmantelar a la familia, señala Mauricio Kuri — Para proteger la integridad familiar y a los niños contra la imposición ideológica, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, ejerció su poder de veto contra la recientemente propuesta “Ley de Identidad de Género Autopercibida”.

En un video dirigido a la sociedad querétana, explicó que permitir que los menores modifiquen su género legal con base en la autopercepción “es una medida impulsada por ideologías radicales que ignoran la madurez biológica necesaria para tales decisiones”.

El mandatario anunció que cerrará de golpe la puerta que la izquierda radical pretendía abrir en el estado; “este no es un veto administrativo cualquiera, es un acto de soberanía frente a un laboratorio ideológico que pretende desmantelar a la familia”.

Sí iban por los Niños

Los promotores de la agenda trans intentaron suavizar su pretensión y aseguraron que la reforma aprobada no incluía a los menores de edad.

Sin embargo, el gobernador Kuri fue tajante al desmentir la narrativa oficialista; “se dice que la ley no permite a las niñas y niños cambiar de sexo, pero eso es falso. Lo repito, es falso”.

Mauricio Kuri González ancló el veto en estudios científicos que comprueban que las niñas, niños y adolescentes se encuentran en una etapa de plena formación emocional y cerebral.

Por ello, argumentó que “la madurez llega en momentos precisos, durante la infancia y adolescencia, los menores no tienen la capacidad necesaria para definir aspectos tan delicados, sensibles y determinantes como el cambio de sexo; esta posibilidad debe postergarse hasta que tengan la capacidad plena para hacerlo”.

“Esta ley, impulsada por la izquierda radical, permite que niñas, niños y adolescentes puedan cambiar de sexo en su acta de nacimiento según su autopercepción”, señaló.

Protección de la Integridad Familiar

El gobernador Mauricio Kuri González también afirmó que la ley atenta contra los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas, y la consideró una imposición de una “izquierda radical”.

Explicó que existe una preocupación ética sobre la instrucción de ocultar el acta de nacimiento original; esto permitiría conductas deshonestas como incumplimiento de pensiones alimenticias, que criminales oculten su identidad inicial para evadir la justicia, y que los hijos pierdan el derecho a identificar a sus progenitores.

Mediante este histórico hecho, Kuri se posiciona como un defensor de los valores tradicionales familiares y el bienestar emocional de la infancia frente a influencias externas que consideró nocivas.

El gobernador de Querétaro dijo que el veto es una “obligación moral para evitar que grupos que están destruyendo el bienestar de México contaminen el estado y trastoquen el futuro de la sociedad y la vida de los menores”.

La postura ética central del mandatario es que el “desarrollo sano y la integridad de la familia no son negociables”; prioriza la protección de los menores frente a lo que describió como una imposición ideológica.

La Familia No se Toca, lamado a la Sociedad Civil

El gobernador Kuri González llamó a la sociedad queretana pronunciarse y respaldar activamente su determinación de proteger a los niños y mantener la estabilidad social del estado.

Recordó que recibió un mandato claro de la ciudadanía para resguardar el bienestar del estado y advirtió que no permitirá que “los grupos de interés que están destruyendo al resto del país vengan a contaminar a Querétaro”.

Dijo que “esta victoria en Querétaro es un respiro indispensable en medio de la ofensiva nacional que se ha visto en otras entidades federativas; demuestra de forma contundente que cuando hay voluntad política y firmeza en las convicciones, las agendas de confusión se pueden frenar”.

Dijo que el mensaje es claro para todo el país; “los niños y las familias no son moneda de cambio. ¡Con nuestros hijos no se metan!¨

Mauricio Kuri veta Ley de Identidad de Género para Blindar a Infancia y la Familia en Querétaro