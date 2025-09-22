UAdeC celebra la riqueza cultural del país con espectáculo folclórico “México, de norte a sur” (Griselda Elizabeth Ruiz Ramírez)

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y la Coordinación de Unidad Norte, presentó el espectáculo “México, de norte a sur”, un evento que reunió danza, música y tradición en el Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo.

Con entrada libre, el público disfrutó de la participación del Ballet Folclórico Coahuitl y México Tenochtitlán, agrupaciones que deleitaron con estampas representativas de diferentes regiones del país, mostrando la diversidad cultural y la riqueza de las tradiciones mexicanas.

UAdeC celebra la riqueza cultural del país con espectáculo folclórico “México, de norte a sur”

El evento, realizado el 23 de septiembre a las 19:00 horas en la sala principal del recinto, tuvo como objetivo difundir y preservar las expresiones artísticas nacionales, además de fortalecer la identidad cultural entre la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La UAdeC reafirma así su compromiso con la promoción de la cultura y las artes, brindando espacios gratuitos para el disfrute de espectáculos de calidad que resaltan el orgullo de ser mexicanos.