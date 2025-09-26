Matute llega a la BUAP este Día de Muertos con su tour “Disco Stereo”

Puebla se prepara para vivir una noche llena de música y energía con la presentación de Matute, la agrupación mexicana que ha conquistado a varias generaciones con sus espectáculos llenos de recuerdos y éxitos. La cita será el 31 de octubre en la Explanada del Complejo Cultural Universitario BUAP, como parte del Brujas Fest 2025, Orgullo Migrante.

El concierto, que forma parte de su gira “Disco Stereo Tour”, promete una experiencia única para celebrar el Día de Muertos al ritmo de los clásicos que marcaron los años ochenta y noventa, fusionados con la esencia festiva que caracteriza a la banda.

La agrupación, liderada por Jorge D’Alessio, ha logrado posicionarse como uno de los proyectos musicales más exitosos en México gracias a su capacidad de conectar con el público a través de un viaje sonoro que mezcla luces, espectáculo y la emoción de revivir grandes épocas musicales.

Con esta presentación, Matute se suma a las actividades culturales y artísticas que enmarcan la temporada más emblemática del país, donde el arte y la música se convierten en puentes para recordar a quienes ya no están y, al mismo tiempo, celebrar la vida.

Los boletos ya están disponibles en Superboletos y en las taquillas del CCU. La invitación está abierta para que las familias, jóvenes y amantes de la música se unan a esta experiencia que promete encender los corazones de Puebla en una noche de tradición, identidad y orgullo.

Este Día de Muertos, el escenario del CCU BUAP se transformará en un espacio de encuentro donde la memoria y la fiesta se abrazan al ritmo de Matute, recordando que la música también es una forma de rendir homenaje.