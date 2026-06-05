Cornelia Funke: “Entiendo mejor a los monstruos de Europa que de EU”

Cornelia. La escritora Cornelia Funke.

“El mundo está en un momento oscuro y con mis historias trato de aportar luz”, afirma la escritora de juvenil Cornelia Funke, quien asegura que en el actual momento mundial entiende “mejor a los monstruos de Europa que a los de Estados Unidos; son los dos terribles”.

En un encuentro informativo en Madrid con motivo de la publicación de su último libro ‘Venganza de tinta’, Funke subraya que no es momento de tener cuidado con las palabras: “hay que defender los valores y como soy alemana, sé cómo se pueden perder y no hace falta que se repita la historia”.

La autora de clásicos juveniles como ‘Corazón de tinta’ o ‘El señor de los ladrones’ asegura que, aunque los “monstruos” de Europa y Estados Unidos “son ambos terribles”, gracias a que vivió en EE.UU., ha podido entender que “las malísimas ideas vienen de aquí, el colonialismo viene de Europa”.

“Me mudé a Italia cuando tenían un gobierno socialista y ahora tenemos a (Giorgia) Meloni.... Pero me impresiona la dirección de la política en España, que está abierta a la migración y al feminismo. Creo que España es hoy el país más progresista de Europa”, afirma la autora.

Sobre esa “oscuridad” que percibe a nivel mundial, Funke (Dorsten, Alemania, 1958) afirma que ahora que tiene 67 años se ha dado cuenta de que el mundo no es que sea mejor ni peor que hace treinta años: “no sé si es más oscuro, porque antes ya lo era, lo que sí sé es que lo veo con más claridad”.

“No creo que la IA sea peor que nosotros”

Sobre la inteligencia artificial, Funke reconoce que la han creado los humanos y no se puede culpar al mundo por ello, pero advierte: “no hay que tener miedo a la IA, no creo que sea peor que nosotros”.

“Lo que nos ha enseñado nuestra especie es si hay algo que podemos hacer, lo acabamos haciendo. Podemos construir una bomba y podemos destruir el mundo, somos una especie arrogante y nos creemos que estamos por encima de las demás especies y eso va suponer nuestra caída”, afirma.

Funke insiste en que la IA “puede acabar teniendo incluso más moral que nosotros, pero como la hemos inventado nosotros no va a desaparecer”.

“No tengo bloqueo para escribir”

La escritora asegura que no busca las historias: “vienen a mí, me encuentran y es un proceso arrollador. Cada libro es un laberinto”. En este momento trabaja simultáneamente en cuatro libros que le “susurran a la vez”.

Y añade que para ella escribir es un proceso arrollador: “Yo no tengo el bloqueo del artista, escribir es una criatura muy orgullosa que requiere tu pasión, tu tiempo y tu vida”.

También reconoce que le ha impresionado saber que sus libros consuelan a los jóvenes: “Muchos adolescentes me piden ayuda. Un chico de 15 años con cáncer me contactó por redes para preguntarme cómo se enfrentaba al diagnóstico. Les mando mis libros y trato de conocerles, pero no sabía que mi papel era de consuelo ni que mis lectores encontraban en mí un refugio”.

“He aprendido que contar historias es una de las tareas más importantes del mundo”, precisa.

“No me gusta que me comparen con J.K. Rowling”

A la pregunta de si le molesta que la comparen con J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, Funke afirma que le molesta mucho “por las cosas que dice, especialmente, sobre el transgénero”.

“Estoy en shock, no sé cómo Rowling puede rechazar así a sus lectores, es una traición”, asevera.

Y ya sobre sus próximos libros, avanza que piensa dar continuidad a la tetralogía del ‘Mundo de tinta’, con un nuevo libro que sería el número cinco de la saga.