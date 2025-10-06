Tlacotalpan: una joya veracruzana que celebra sus tradiciones desde el cine en línea de la Universidad de Guanajuato

La Universidad de Guanajuato (UG) invita al público a disfrutar desde casa del documental Tlacotalpan (1976), dirigido por Jaime Kuri Aiza, como parte del ciclo “Cine en línea para disfrutar en casa”, disponible del 6 al 26 de octubre de 2025. Esta propuesta cultural ofrece acceso libre y disponible las 24 horas, permitiendo acercar el cine mexicano al público sin salir del hogar.

En esta edición, Veracruz es el estado invitado de honor, y el documental de Kuri Aiza destaca como una joya cinematográfica que rinde homenaje a la riqueza cultural de la región. Con una duración de 19 minutos, la obra transporta al espectador a las márgenes del río Papaloapan, también conocido como el “río de las mariposas”, donde se levanta la pintoresca ciudad de Tlacotalpan, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El filme retrata las celebraciones del 2 de febrero, día en que los habitantes de Tlacotalpan honran a la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo. A través de imágenes que capturan la esencia de la festividad las regatas en el río, las procesiones, la música y las carreras de caballo, Tlacotalpan se convierte en un testimonio visual del sincretismo religioso y la identidad veracruzana.

La Universidad de Guanajuato, a través de su plataforma de cine en línea, continúa fortaleciendo su compromiso con la difusión del patrimonio cultural y cinematográfico mexicano, al ofrecer espacios digitales para la reflexión y el disfrute del séptimo arte.

Con esta iniciativa, la UG no solo celebra la tradición de Tlacotalpan, sino que también reafirma su papel como una institución promotora de la cultura y la memoria visual del país.

Podrás disfrutar de este documental que transmite la riqueza cultural de un pueblo lleno de tradiciones mexicanas por medio del siguiente link: https://www.nuestrocine.mx/detail/1621