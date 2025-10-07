El IPN celebra el talento vocal con la presentación del taller “Polikantores” “Polikantores” es resultado del trabajo realizado por el Taller de Canto y Vocalización DDC, espacio donde integrantes de la comunidad politécnica desarrollan sus habilidades vocales y escénicas

Como parte de las actividades de #TalleresArtísticosDDC Octubre 2025, la Secretaría de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) invita al público a disfrutar de la presentación del taller de Canto y Vocalización “Polikantores”, un evento que promete una velada llena de armonía, técnica y pasión por la música.

La función se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre a las 19:00 horas en el Jardín del Arte DDC, con acceso por el Vestíbulo “A” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB). La entrada será libre y sin registro previo, por lo que estudiantes, docentes, familias y público en general podrán disfrutar de esta experiencia artística.

“Polikantores” es resultado del trabajo realizado por el Taller de Canto y Vocalización DDC, espacio donde integrantes de la comunidad politécnica desarrollan sus habilidades vocales y escénicas a través de un enfoque integral. Bajo la guía de profesionales en la materia, los participantes exploran diversos géneros musicales y técnicas interpretativas que fortalecen su expresión artística y su confianza en el escenario.

El recital busca compartir los logros alcanzados durante el periodo formativo, mostrando al público el talento y la dedicación que caracterizan a los artistas en formación del IPN. A través de un repertorio variado, los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones grupales y solistas que reflejan la diversidad y riqueza musical del programa.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en el corazón del Casco de Santo Tomás, se consolida así como uno de los espacios más activos en la promoción de las artes dentro del IPN, fomentando la participación estudiantil y el acercamiento de la comunidad con la cultura.

Con eventos como “Polikantores”, el Instituto Politécnico Nacional reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando no solo el desarrollo académico y científico, sino también el crecimiento artístico y humano.

Presentación: Miércoles 8 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas

Lugar: Jardín del Arte DDC (Acceso por el Vestíbulo “A”), Centro Cultural Jaime Torres BodetEntrada libre (sin registro previo)

Más información disponible en www.ipn.mx/cultura.