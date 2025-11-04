Revelan fotos inéditas del cometa 3I/ATLAS luego de atravesar el sol

Primeras fotos del cometa 3I/ATLAS luego de atravesar la superficie solar Foto: James Webb/NASA

Nuevamente, los astrónomos tiene puestos los ojos en el cielo y en el extraño fenómeno que ha resultado ser el cometa 3I/ATLAS, pues ha dejado sorprendida a la comunidad científica dado su extraño comportamiento, ya que luego de atravesar al Sol, nuevamente se ha hecho visible y ha quedado registrado en fotografías inéditas.

Este visitante cósmico, que no pertenece a nuestro sistema solar, fue fotografiado nuevamente por el astrónomo Qicheng Zhang, del Lowell Observatory, luego de reaparecer a comienzos de noviembre de 2025, mostrando un brillo y un color más intensos de lo esperado.

En redes sociales circuló la teoría de que este cometa era en realidad una nave extraterrestre, dada su impresionante capacidad para soportar la radiación solar y ser capaz de atravesar al astro. Sin embargo, tras emerger de su trayecto oculto, las primeras imágenes confirmaron su sorprendente supervivencia y un aumento en su luminosidad.

En una nota publicada por el periodista de Crónica Isaac Torres, esta teoría de la nave extraterrestre queda despejada por el divulgador de la ciencia Javier Santaolalla, quien desarmó esta teoría propuesta por el científico israelí Avi Loeb.

Astrónomos señalaron que su brillo y su tonalidad azulada no solo resultan inusuales, sino que podrían ofrecer pistas sobre su composición y su historia de origen.

3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema, después de 1I/ʻOumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019. Según las primeras estimaciones, podría tener una antigüedad superior a los 7 000 millones de años, lo que lo convertiría en uno de los cometas más antiguos jamás observados.

Los próximos meses serán cruciales. Se estima que su máxima aproximación a la Tierra ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, lo que ofrecerá mejores condiciones para observarlo.

Si bien no será visible a simple vista, podrá detectarse con telescopios medianos o binoculares potentes bajo cielos oscuros. La NASA, a través de su plataforma “Eyes on the Solar System”, permite seguir su posición en tiempo real.