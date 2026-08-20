Universidad y periodismo: una misma búsqueda

UP La Universidad Panamerican en Mixcoac.

Hoy es un día especial. Hay coincidencias que no son casuales. La universidad nace, en su sentido más profundo, como un espacio para buscar la verdad: contrastar hipótesis, someter ideas al rigor de la evidencia, promover el diálogo, corregir el error con humildad y comunicar lo que se sabe con honestidad intelectual. El buen periodismo persigue exactamente lo mismo, aunque con otro método y otro tiempo: verificar antes de afirmar, distinguir el hecho de la opinión, y rendir cuentas ante los lectores. La Universidad Panamericana y La Crónica comparten, desde orillas distintas, esa misma vocación. De esa coincidencia y propósito nace este espacio.

A partir de hoy, quienes leen este diario encontrarán, de manera regular, la voz de especialistas y académicos de la Universidad Panamericana. No se trata meramente de un ejercicio de visibilidad institucional, sino de algo más exigente: la convicción de que el conocimiento que se produce en las aulas y en la investigación universitaria tiene una responsabilidad pública que cumplir. “Una universidad que investiga, forma y reflexiona, y que guarda ese conocimiento solo para sí misma, incumple una parte esencial de su misión”, (rector Dr. Santiago García, 2018). Hace más de 10 años nos propusimos ser una universidad de investigación e influencia social. Publicar en un medio de prestigio como La Crónica, es una forma de honrar el compromiso que toda universidad adquiere con la sociedad que la sostiene.

Nuestra comunidad, hoy, necesita algo muy específico de sus instituciones: criterio. Como varios teóricos, especialistas y medios señalan, vivimos una época de exceso informativo, inmediatez y escasez de contexto, en la que la opinión circula más rápido que el dato, la noticia se viraliza sin fundamento en segundos y la indignación viaja más lejos que el argumento. Frente a ese ruido, la universidad puede ofrecer algo distinto: análisis pausado, fundamentado, dispuesto a matizar en lugar de simplificar. Ese es el espíritu con el que nace esta colaboración: no para añadir una voz más al debate, sino para ofrecer una voz distinta dentro de él.

El compromiso que asumimos con los lectores de La Crónica tiene tres dimensiones concretas: La primera es informar con rigor sobre temas de interés público, desde el conocimiento especializado y no desde la opinión improvisada. La segunda es promover el diálogo: cada colaboración buscará abrir preguntas y ofrecer marcos de análisis. La tercera, quizá la más ambiciosa, es contribuir, desde la reflexión universitaria y visión humana a la construcción de un país y de un mundo mejores; una aspiración que puede sonar grande dicha así, pero que se construye, en realidad, con ideas concretas y útiles para quien las lee. Como lo señala la filosofía de la Universidad Panamericana.

Agradecemos a La Crónica la oportunidad de abrir sus páginas a esta colaboración, y la confianza depositada en que nuestra casa de estudios sabrá corresponder a ella con seriedad. A sus lectores, les damos la bienvenida a un espacio pensado para ustedes: para acompañarlos, con conocimiento y con respeto, en la comprensión de un maravilloso mundo que rara vez es sencillo, pero que siempre vale la pena intentar entender mejor.

UP Mtra. Monserrat Rosas Libreros.

*Directora de Comunicación Institucional

Universidad Panamericana, campus México.

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