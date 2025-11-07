Muere James D. Watson, codescubridor de la estructura del ADN

ADN El científico James Dewey Watson.

James D. Watson, codescubridor de la estructura del ADN, ha fallecido a los 97 años de edad. Su muerte ha sido confirmada por el Laboratorio Cold Spring Harbor de Long Island, donde trabajó durante muchos años.

“Como científico, la determinación junto a Francis Crick de la estructura del ADN —basada en los datos de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins y sus colegas del King’s College de Londres— fue un momento decisivo en las ciencias de la vida“, destaca el laboratorio norteamericano en un obituario publicado este viernes.

Nacido en 1928 (Chicago, EU), Watson se graduó en zoología por la Universidad de Chicago en 1947. Posteriormente, obtuvo su doctorado en la Universidad de Indiana, donde se especializó en genética. En 1951, se unió al Laboratorio Cavendish de Cambridge, donde conoció a Francis Crick, con quien comenzó a investigar la química estructural del ADN.

Fue en 1953 cuando Watson publicó junto a Crick un artículo académico en el que exponía la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN, lo que les llevaría a ambos a recibir el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962, junto con Maurice Wilkins; y que sentaría las bases para la ingeniería genética, la terapia génica y otras tecnologías y medicinas basadas en el ADN.

A lo largo de su carrera, fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el expresidente de Estados Unidos Gerald Ford, y con la Medalla Nacional de la Ciencia, entregada por el también expresidente estadounidense Bill Clinton, entre muchos otros reconocimientos.

Entre sus trabajos se destacan las investigaciones pioneras sobre la estructura de pequeños virus, la demostración de la existencia del ARN mensajero (mRNA), el descubrimiento de importantes proteínas bacterianas que controlan la expresión génica y su contribución a comprender cómo el mRNA se traduce en proteínas.

Además, escribió varios libros entre los que se encuentran el manual Molecular Biology of the Gene, publicado en 1965, que “cambió el modo de concebir los libros de texto científicos” y The Double Helix (1968), recuerda el Laboratorio Cold Spring Harbor, donde Watson comenzó a trabajar en 1947 como estudiante de posgrado.

En sus últimos años, la reputación de Watson se vio empañada por comentarios controvertidos sobre la genética y la raza que provocaron su ostracismo por parte del estamento científico, siendo acusado de promover teorías racistas desacreditadas. En 2007, fue protagonista de una gran polémica cuando declaró al Times de Londres que creía que las pruebas indicaban que la inteligencia de los africanos “no era realmente... la misma que la nuestra”.