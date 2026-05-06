Utricularias: Las cazadoras invisibles de nuestros humedales

Flor. En la naturaleza, las plantas también poseen la capacidad de cazar para sobrevivir en los ambientes más complejos. (Martín Mata)

Bajo las aguas de charcas y pantanos se encuentra un depredador invisible que desafía las leyes de la botánica. Sin raíces y equipado con trampas capaces de succionar a sus presas en fracciones de segundo, el género Utricularia demuestra que, en la naturaleza, las plantas también poseen la capacidad de cazar para sobrevivir en los ambientes más complejos.

Por lo general, aprendemos que las plantas producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, utilizando la luz solar para convertir agua y dióxido de carbono en oxígeno y carbohidratos. Sin embargo, para realizar sus funciones vitales, también requieren nutrientes minerales esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el potasio.

En entornos con escasez de nutrientes, algunas especies han desarrollado una estrategia fascinante: obtener su alimento de otros organismos vivos. Estas plantas carnívoras atraen, capturan y digieren pequeñas criaturas, como bacterias, protozoarios, crustáceos e insectos, para complementar su alimentación.

Para lograr esta hazaña, han transformado sus hojas en ingeniosas trampas. Por ejemplo, la famosa venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) utiliza hojas como mandíbulas, mientras que las Droseras, conocidas como rocío de sol, producen pelos pegajosos. Por su parte, las Nepenthes (plantas jarro) desarrollan trampas en forma de jarro, y las Sarracenias forman trompetas en las que las presas caen y mueren.

Flor. Figura 1. (Sonia Galicia)

Dentro de esta diversidad, destaca el género Utricularia (plantas de vejiga), perteneciente a la familia Lentibulariaceae. El nombre fue acuñado por Carlos Linneo y proviene del latín utriculus, que significa “pequeña vejiga”, en alusión a la forma de sus trampas.

A diferencia de la mayoría de las plantas, las Utricularias son realmente únicas, ya que no siguen ese típico esquema de raíces, tallos y hojas que aprendemos en la escuela. En realidad, no tienen raíces evidentes y, en muchas especies, sus partes vegetativas están tan entrelazadas que es casi imposible distinguirlas, lo que las hace aún más fascinantes.

El secreto de estas plantas reside en sus utrículos: pequeñas vejigas translúcidas que actúan como sofisticados mecanismos de succión, manteniendo una presión negativa interna, aproximadamente -16 kPa respecto al exterior. Cada utrículo posee una “puerta” llamada opérculo, rodeada de pelos sensitivos que funcionan como gatillos. Cuando un pequeño organismo roza estos pelos, el opérculo se abre en fracciones de segundo y la presa es rápidamente aspirada hacia el interior en un proceso increíble que dura entre 2 y 15 milisegundos. Una vez capturada, la puerta se cierra herméticamente y la planta comienza su fase de digestión. Se ha descubierto que las Utricularias no trabajan solas: sus trampas mantienen microbiomas específicos, comunidades de microorganismos que colaboran activamente en la digestión de la presa, facilitando la liberación de nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. Además, la planta suministra carbono a la trampa para mantener a estos microbios, asegurando una digestión eficiente incluso en hábitats donde las presas son escasas.

Estas trampas varían enormemente en tamaño según la especie, midiendo desde apenas 0.2 milímetros hasta alcanzar los 12 milímetros en los ejemplares más grandes. Aunque suelen ser translúcidas, algunas pueden presentar tonos verdosos, rojizos o incluso violetas oscuros debido a pigmentos o bacterias acumuladas.

El género Utricularia presenta una notable diversidad, con más de 270 especies distribuidas a nivel mundial, principalmente en regiones tropicales. México constituye un punto estratégico para su investigación, dado que en nuestro país se reconocen 19 especies, de las cuales tres son endémicas, es decir, que no se encuentran de manera natural en ninguna otra parte del mundo.

Estas plantas muestran una flexibilidad asombrosa para colonizar diversos hábitats: 1) Terrestres: Crecen en suelos húmedos, turberas o pastizales donde la humedad varía según la estación. 2) Acuáticas: Habitan desde charcas estancadas hasta corrientes rápidas, ya sea flotando libremente o ancladas a rocas. 3) Especializadas: Existen especies litófitas (sobre rocas) y epífitas, que viven sobre árboles cubiertos de musgo o incluso dentro del agua acumulada en las hojas de las bromelias.

Flor Figura2. (Sonia Galicia y Olinda Velázquez)

Para garantizar su supervivencia, las Utricularias se pueden reproducir de manera sexual a través de semillas o de manera vegetativa, a través de fragmentos o estructuras especializadas llamadas turiones y tubérculos. Estas últimas les permiten entrar en estado de latencia para sobrevivir a sequías o a bajas temperaturas.

Aunque su capacidad de adaptación es increíble, la mayoría de las Utricularias habitan en ecosistemas muy frágiles y vulnerables a las acciones humanas. Cuidar estos cuerpos de agua no solo es importante para la ecología, sino que también es esencial para garantizar la supervivencia de estas fascinantes cazadoras, que nos muestran las sorprendentes maneras en que la vida puede adaptarse en nuestro planeta.

Referencias:

Raynal-Roques, A., Jérémie, J. 2005. Biologic diversity in the genus Utricularia (Lentibulariacea). Acta Bot. Gallica. 152(2): 177-186

Olvera, M. 1996. El género Utricularia (Lentibulariaceae) en México. Anales Inst. Biol. Univ. Autón. México, Ser. Bot. 67 (2): 347-384.

1 Red Biología Evolutiva, Instituto de Ecología, A.C.

2 Red Manejo Biotecnológico de Recursos, Instituto de Ecología, A.C.

3 Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Instituto de Ecología, A.C

4 Secretaría Técnica, Instituto de Ecología, A.C.