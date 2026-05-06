Conoce qué pasa con el nitrógeno que está en el fondo del mar

Cibnor de Massara Chávez Lugo Estudiante de posgrado del Cicimar. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de Massara Chávez Lugo, estudiante de posgrado del Cicimar con el tema: “Las Bacterias, guardianes invisibles de Bahía Magdalena”.

Massara Lugo, nos visitó desde el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, esto como parte de las actividades de la semana de posgrado en Baja California Sur. Nos cuenta de su trabajo de investigación donde se cuestionan qué pasa con el nitrógeno que se encuentra en el fondo del mar o sedimento en Bahia Magdalena, resulta que las bacterias juegan un papel fundamental para el equilibrio, entérate de más en este episodio.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/43TY4r3M9E5nRL0i73Z8EW