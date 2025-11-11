El alcalde musulmán de Nueva York

Alcalde. Zohran Mamdani. (EFE)

La cuestión palestina se situó en el centro de las recientes elecciones a la alcaldía de Nueva York. La victoria de Zohran Mamdani en estos comicios representa un duro golpe al gobierno de Donald Trump, quien hizo todo para contrarrestar su campaña apoyando a su rival Andrew Cuomo.

Las elecciones pusieron en evidencia la creciente polarización que ha generado el segundo mandato de Trump en Estados Unidos y, en un espectro más amplio, el enfrentamiento entre las fuerzas progresistas y el avance de las conservadoras en todo el mundo.

Mandami será el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York. Su agenda se centra en apoyar a los más jóvenes y a los más vulnerables, con medidas que incluyen el congelamiento de alquileres, transporte público sin pago, atención infantil con guarderías gratuitas hasta los 5 años, supermercados públicos con precios populares y una agenda de derechos LGBTQ.

Un elemento clave en su campaña fue su apoyo a la causa palestina. Este compromiso no es reciente, sino que se remonta a su círculo familiar y a sus años de estudiante, cuando fundó una sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina. Su activismo en favor de los derechos de los palestinos atrajo a numerosos jóvenes que habían participado o simpatizado con las manifestaciones contra la guerra en Gaza desde 2023.

Herencia Intelectual y Postura sobre Israel

La influencia familiar en Mamdani es profunda. Su madre es la galardonada cineasta india Mira Nair, quien ha recibido dos premios del Festival de Cannes y cuatro del Festival de Venecia, y ha sido nominada a los Oscar en diversas ocasiones, abordando temas difíciles como el fundamentalismo islámico y las parejas mixtas. Mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un famoso investigador originario de la India afincado en Uganda, donde conoció a su esposa y nació Zohran. Es conocido como académico por sus trabajos sobre el colonialismo y el poscolonialismo y forma parte de un grupo de historiadores y teóricos vinculados a la Universidad de Columbia, entre quienes se encontraba el famoso y conocido pensador Edward Said. Este círculo ha influido en el pensamiento de la izquierda estadounidense respecto al colonialismo, el orientalismo y la violencia estatal.

Entre su vasta obra se encuentra su libro Ni colono ni nativo, donde describe al conflicto israelí-palestino como un enfrentamiento “entre colonos y la comunidad a la que despojaron”, proponiendo como solución la creación de un único Estado, laico y democrático donde todos los grupos tuvieran cabida.

En línea con esta visión, Zohran Mamdani respondió en junio pasado a cuestionamientos de periodistas sobre el apoyo a Israel: “No me siento cómodo apoyando a ningún Estado que tenga una jerarquía de ciudadanía basada en la religión o en cualquier otro motivo”. Además, desde hace años Mamdani ha apoyado la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) creada desde 2005 para boicotear a las empresas y personajes públicos relacionados con los asentamientos judíos o sitios vinculados con el diseño y construcción de armas. También se ha inspirado en Nelson Mandela, quien se convirtió en un destacado defensor de la causa palestina (The New York Times, 3/11/25). Judíos y musulmanes ante las elecciones Durante las campañas electorales, la situación de la guerra en Medio Oriente tuvo presencia nunca vista. En parte esto se debió a que la ciudad de Nueva York acoge a una de las comunidades judías más grandes del mundo, es la ciudad con mayor número de judíos después de Tel Aviv. Y también alberga a una de las comunidades musulmanas más grande de Estados Unidos. Los primeros pasos políticos de Zohran comenzaron al unirse como voluntario a la campaña al Concejo Municipal por el Distrito 23 de Ali Najmi, un abogado musulmán de origen pakistaní. Posteriormente, Najmi lo invitó a formar parte del Club Demócrata Musulmán de Nueva York, lo que le dio la experiencia de trabajar desde abajo en los barrios, a la vez que visibilizaba a una comunidad que, aunque importante numéricamente, ha sido marginada del espacio político. Aún se recuerda la huelga que organizó en 2021 para apoyar a los taxistas de la ciudad (muchos de ellos musulmanes de ascendencia surasiática) para conseguir la condonación de sus deudas. Durante toda la campaña realizó videos y encuentro en lugares emblemáticos para la comunidad musulmana como restaurantes y mezquitas. Y, a pesar de la propaganda en su contra, Mamdani mantuvo un compromiso inquebrantable con la causa palestina durante toda la campaña. Esto sintonizó en última instancia con el sentir general, pues los neoyorquinos aumentaron sus simpatías con los palestinos, en una tendencia que ha alcanzado también a los judíos, como han demostrado numerosas encuestas. El apoyo de la comunidad musulmana en estas elecciones fue fundamental para su victoria. Pero inesperadamente también lo fue el apoyo de un porcentaje importante de la numerosa comunidad judía, dividida en el proceso electoral. Por un lado, muchos judíos veían a Mamdani como una amenaza para sus intereses, y mostraron su desacuerdo por sus declaraciones contra el Estado de Israel y el Primer ministro Netanyahu; y por otro, quienes lo percibían como una buena opción no sólo por su política social, sino para atenuar el antisemitismo que ha aumentado en el último año. Diversos dirigentes y rabinos judíos se movilizaron para oponerse a Mamdani, utilizando la tribuna religiosa para este fin, como fue el caso del rabino Elliot Cosgrove, de la Sinagoga de Park Avenue, que afirmó que “Mamdani representa un peligro para la seguridad de la comunidad judía neoyorquina” (Haaretz, 3/11/2025). En el extremo el senador demócrata Chuck Schumer se negó a apoyar a Mamdani rompiendo con la práctica de apoyar a los candidatos de su propio partido. Schumer es un judío que se autopercibe como el gran defensor de Israel, por lo que estuvo en franco enfrentamiento con la posición de Mamdani. Sin embargo, judíos más liberales, lo vieron de otra forma. Jamie Beran, directora ejecutiva del grupo progresista Bend the Arc: Jewish Action, afirmó: “Hay muchísimos ejemplos de judíos prominentes que tienen una relación directa con él [Mamdani] y que dicen: ‘Confiamos en él, le creemos, creemos que se preocupa por nosotros’”. De hecho, en un giro inesperado, los líderes de la comunidad jasídica Satmar en Brooklyn, encabezados por el rabino Aaron Teitelbaum de Kiryas Joel y conocidos como la facción Ahronim, anunciaron su apoyo a Zohran Mamdani para la alcaldía. Esto ocasionó que el presidente Trump se manifestara como era de esperarse en sus redes sociales. En una publicación hecha en Truth Social, calificó a Mamdani como “un antisemita confeso y comprobado”. Y que “cualquier judío que vote por Zohran Mamdani, el candidato demócrata, ¡es un estúpido!”

El ascenso de Mamdani se dio por su enfoque social, centrado en los problemas que aquejan al neoyorquino promedio, como la accesibilidad económica a vivienda y servicios, desde el transporte público, hasta el cuidado infantil. Su estrategia se enfocó en vincularse y movilizar a los jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a grupos étnicos que tradicionalmente son apartados del espacio político y que se habían identificado con la causa palestina. Así logró reunir a casi cien mil voluntarios que recorrieron Nueva York haciendo proselitismo y llevándolo finalmente a la victoria.

Yolotl Valadez Betancourt

Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, UNAM