Se intensifican avistamientos de auroras boreales en México

Aurora boreal Juan Américo González Esparza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, informó que son resultado de la tormenta solar registrada la noche del martes 11. (UNAM)

Por la tarde-noche de este miércoles se espera una segunda tormenta geomagnética, toda vez que otra nube de material solar viene en camino hacia la Tierra y podría impactarse; de contar con las características necesarias, de nueva cuenta tendremos el avistamiento de auroras boreales en México, como ocurrió ayer.

En entrevista, Juan Américo González Esparza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, informó lo anterior y destacó que, resultado de la tormenta solar registrada la noche del martes 11 del mes en curso, se observaron en territorio nacional luces polares o auroras boreales.

Se trata de fenómenos que se producen en la alta atmósfera cuando partículas que provienen del Sol entran en la atmósfera y chocan con moléculas de esta, produciendo una luminiscencia que se observa con facilidad en el cielo nocturno.

Son frecuentes en países de altas latitudes como Finlandia, Suecia, Noruega o el Norte de Rusia, pero poco común que lleguen a naciones de bajas latitudes como México, pues deben registrarse vientos solares intensos, como el eventosevero del martes.

Este fenómeno se observó en estados del norte de la República mexicana, los reportes, por el momento, provienen de Baja California, Sonora y Nuevo León.

El investigador universitario recordó que en mayo de 2024 las auroras boreales bajaron incluso hasta Michoacán.

Más adelante, detalló que mediante el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX) esta entidad universitaria da seguimiento a la actividad solar y sus efectos en el entorno terrestre, en particular sobre el territorio mexicano; “de hecho, ayer avisamos a la opinión pública sobre la posibilidad de la ocurrencia de este fenómeno”.

Pormenorizó que en el SCIESMEX se valoran los riesgos de la alta actividad solar sobre los sistemas tecnológicos, se realiza monitoreo permanente a través de nuestras redes de instrumentos; somos la fuente oficial de información estratégica ante estos fenómenos y brindamos información al Sistema Nacional de Protección Civil.

Los efectos de las tormentas solares sobre el entorno espacial de la Tierra afectan sistemas tecnológicos estratégicos como satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, navegación aérea y redes de distribución de energía eléctrica. Sin embargo, es importante aclarar que no dañan a los seres vivos ni tampoco están relacionados con sismos, huracanes o con el cambio climático.