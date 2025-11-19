Voces de la Memoria: historiadoras e historiadores reciben los Premios INEHRM 2025

Premio. La entrega de los Premios INEHRM se alinean con los objetivos del Instituto, estimular el conocimiento del pasado y fortalecer la comprensión de los procesos que definen a México.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) entregó los Premios INEHRM 2025, una muestra de la vitalidad de la investigación histórica en el país y el compromiso de las instituciones públicas con la formación y reconocimiento de especialistas.

En la ceremonia, el director general del Instituto, Felipe Ávila Espinosa, señaló: “Nuestro deber es dar voz a quienes fueron silenciados: mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, trabajadores, estudiantes y comunidades diversas”. También destacó el contexto histórico actual y la responsabilidad del quehacer historiográfico frente a un país en transformación.

La ceremonia, apuntó, representa un acto de reconocimiento al esfuerzo académico y una invitación permanente a estudiar el pasado como un ejercicio de libertad y responsabilidad social, así como una invitación a seguir con el fortalecimiento de la investigación en México.

El estudio del pasado para comprender los procesos que definen a México

La entrega de los Premios INEHRM se alinean con los objetivos del Instituto, estimular el conocimiento del pasado y fortalecer la comprensión de los procesos que definen a México, por lo que la ceremonia se destacó como un incentivo para quienes dedican su vida al estudio riguroso del devenir histórico.

“A todas las personas e instituciones que desde distintos espacios impulsan la investigación histórica en México: que la historia siga siendo ese legado de experiencias al cual podamos volver para orientar la construcción de un futuro más justo y más humano”, expresó Ávila Espinosa.

El Consejo Técnico Consultivo –encabezado por el director general del INEHRM y presidente del propio Consejo, acompañado de Romana Falcón Vega, Consuelo Sánchez Rodríguez, Margarita Vázquez Montaño y Nidia Castorena Sáenz, responsables de la deliberación y reconocidas por su dedicación y rigor en el proceso– determinó entregar los reconocimientos:

Premio Clementina Díaz y de Ovando a Lizeth Gabriela Rivera Reinaldo, quien dedicó el reconocimiento a sus colegas y a 31 años de labor docente. Expresó que “la historia sociocultural de las mujeres sigue abriendo caminos para comprender un país que aún aprende a mirarse con honestidad”.

Premio Daniel Cosío Villegas fue para Josefina McGregor Garate, quien recordó la evolución del INEHRM desde su creación en 1953 y la importancia de sostener su independencia intelectual: “La historia necesita instituciones fuertes que resguarden y difundan el pensamiento crítico”. En la misma categoría, la Dra. Faustina Estela Candelas y Reta obtuvo Mención Honorífica y enfatizó que “las instituciones del Estado han permitido que la investigación histórica tenga un impacto real en la sociedad”.

Premio José C. Baladés reconoció a Alberto Donaldo Enríquez Peña y a David Eduardo Vázquez Sánchez. Enríquez Peña rindió homenaje al historiador que da nombre al premio y afirmó: “los archivos son territorios de libertad; sin ellos no hay nación que se mire a sí misma”. En tanto que Vázquez Sánchez compartió la relevancia del rescate documental en regiones rurales e insistió en que “cada archivo salvado es una victoria a favor de la memoria colectiva”.

Investigaciones que abren nuevas rutas de interpretación

Premio Josefina Zoraida Vázquez lo recibieron Alicia Civera Cerecedo y Carlos Escalante Hernández, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar la historiografía educativa en zonas periféricas. Civera señaló: “la escuela ha sido un espejo de las desigualdades, pero también una ventana para transformarlas”.

Premio Berta Ulloa distinguió a Gloria Maritza Gómez Revuelta por su estudio sobre diplomacia y ciencia espacial en México, mientras que las menciones honoríficas recayeron en Erik del Ángel Landeros y Jimena Palacios Uribe por sus investigaciones históricas sobre política exterior e instrumentos musicales del siglo XIX, de manera respectiva.

Premio Ernesto de la Torre Villar fue para Fernando Martín Jiménez Sánchez –maestría– y Rubens Vanderland Oliveira Santos –doctorado–. Sus trabajos destacan por el rigor en el análisis del siglo XIX. Las menciones honoríficas fueron para Andrea Martínez Coronel y Gonzalo Lacsani Segura.

Premio Gastón García Cantú reconoció a Juan Pablo Sarmiento Valle –maestría– y a Raúl Flores Ruiz –doctorado–. Flores Ruíz subrayó la importancia de explorar las territorialidades rurales: “Sin comprender el territorio, no podemos comprender la historia”.

Premios Salvador Azuela distinguieron a Denise Alisa Palomino Ligas (maestría) y a Francisco Joel Guzmán Anguiano (doctorado) por sus investigaciones sobre industria textil, antifascismo y cultura editorial.

