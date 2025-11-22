SNTE Respalda llamado a Unidad Nacional de Sheinbaum: Cepeda Salas

Es tiempo de unidad nacional, no solo magisterial; el país avanza cuando cada persona asume plenamente sus responsabilidades, señala líder del SNTE —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Desde Puebla, el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, dijo que el país aún enfrenta desafíos que requieren trabajo en unidad nacional. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó desde Puebla el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la unidad nacional.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del organismo, convocó a la comunidad escolar a sumarse y que “todos contribuyan con la labor que les corresponde de manera comprometida y profesional, como lo hacen las maestras y los maestros”.

Añadió que cuando cada persona asume plenamente sus responsabilidades, el país avanza de manera sostenida.

El Maestro dirigente afirmó que “México aún enfrenta retos importantes, entre ellos la seguridad; sin embargo, existen logros significativos que deben ser valorados y comunicados con claridad”.

Dijo que esta transformación sólo podrá consolidarse si sociedad y autoridades trabajan de la mano.

“Es tiempo de unidad, no nada más unidad entre el Magisterio y en este Sindicato, es tiempo de unidad nacional”, afirmó.

Cepeda Salas resaltó el reconocimiento que esta semana hizo la presidenta Sheinbaum Pardo al Magisterio, quien dijo que “es de lo mejor que tiene este país”.

Coincidió con la primer mandataria porque “además de los temas académicos, los docentes contribuyen a la formación de ciudadanos responsables, con valores, sentido comunitario y compromiso; labor que refuerza el tejido social y es clave para construir un país con mejores oportunidades para todos”.

El líder de los trabajadores educativos participó en la inauguración del XI Pleno Extraordinario de la Sección 23, en Puebla, presidido por el profesor Francisco González Mena, coordinador del Colegiado Nacional de Negociación.

En la reunión fueron aprobados los informes de actividades y finanzas presentados por el secretario general de la Sección, profesor José Luis González Morales.

Agradeció a Cepeda Salas “por su liderazgo, respaldo permanente a la sección e impulsar una agenda nacional que fortalece los derechos laborales, la seguridad social y la profesionalización del Magisterio”.

Destacó también la disposición del gobernador Alejandro Armenta Mier para generar beneficios a maestros y comunidades escolares en la entidad.

Centro Recreativo y Deportivo SNTE

Posteriormente, Cepeda Salas colocó la primera piedra para la rehabilitación del Centro Recreativo, Deportivo y Cultural de la Sección 51, que contará entre sus instalaciones con una alberca semiolímpica techada.

SNTE Respalda llamado a Unidad Nacional de Sheinbaum: Cepeda Salas