UNAM, entre las 50 mejores universidades del mundo en ciencia interdisciplinaria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) obtuvo resultados destacados en tres clasificaciones internacionales de Instituciones de Educación Superior que evalúan áreas como las ciencias, la calidad de sus materias académicas, el compromiso con la sustentabilidad y la gobernanza.

En el ranking Interdisciplinary Science 2026 del Times Higher Education, la UNAM se ubicó en el top 50 al posicionarse en el lugar 45 a nivel global y la número 2 en Centro y Sudamérica de entre 1, 267 instituciones.

Este proyecto es realizado en colaboración con Schmidt Science Fellows y evalúa a 911 universidades en ciencias interdisciplinarias de 94 países.

En este ranking que mide las contribuciones y el compromiso de las universidades a nivel mundial con la ciencia interdisciplinaria la UNAM avanzó del lugar 54 al 45 entre las ediciones 2025 y 2026.

Por otra parte, en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026, el cual hace su clasificación por materias académicas, la Universidad de la nación destacó en 19 áreas, posicionándose en el primer lugar nacional en prácticamente todas las que son evaluadas por este ranking.

A nivel mundial, sobresale la posición 41 en Ciencias Veterinarias. También destaca que entraron en el top 100 Ecología (51-75) y Ciencias de la Tierra (76-100).

En tanto, en el rango de 101-200, se ubican disciplinas como Ciencias de la Atmósfera (101-150), Oceanografía (151-200) y Ciencias Biológicas (151-200). Mientras que Biotecnología, Farmacia, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Física, Economía, Salud Pública, Matemáticas, Ciencias de los Alimentos, Ingeniería Química, Ciencias Biológicas y Química, reportaron rangos entre 201-500 a nivel global.

El reporte GRAS Shanghai evalúa a más de 3 mil universidades del mundo y entre las categorías que conforman sus indicadores están la calidad de Investigación, el impacto de la Investigación y la internacionalización.

Finalmente en el QS Sustainability 2026, que evalúa a las universidades que lideran prácticas de sostenibilidad social y ambiental, la UNAM se ubicó en el lugar 222 de entre poco más de 2,000 universidades de todo el mundo, resultado que la mantiene dentro del 11% superior a nivel global.

Interdisciplinary Science 2026 of Times Higher Education

● La UNAM alcanzó el lugar global 45 en ciencia interdisciplinaria.

● Se ubica dentro del top 50 mundial en esta categoría.

● Avanzó nueve lugares respecto a 2025: del 54 al 45.

● Este ranking considera instituciones de más de 90 países.

● La medición evalúa la integración de distintas áreas científicas y la colaboración entre disciplinas.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) Shanghai 2026

● Presencia en 19 áreas del conocimiento, con primer lugar nacional en prácticamente todas.

● Top 100 global en Ecología (51–75) y Ciencias de la Tierra (76–100).

● Top 150 en Ciencias Atmosféricas, Ciencias Biológicas, Oceanografía y Automatización y Control.

● Mejor universidad de México en todas las áreas en las que aparece evaluada.

QS Sustainability 2026

● La UNAM aparece en el lugar 222 entre 2,002 universidades evaluadas en relación al tema de sostenibilidad.

● Es la primera institución de México en esta medición.