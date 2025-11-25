Conoce para que son útiles las plántulas de cardón

Cibnor Joselyn V. Seminario Peña, egresada de posgrado del Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” a la doctor Joselyn V. Seminario Peña, egresada de posgrado del Cibnor con el tema “Desarrollo de plántulas de cardón”.

La egresada de posgrado del Cibnor Joselyn Seminario atendió nuestro llamado para recordar el proyecto de investigación en el que se desempeñó cuando estudió su doctorado en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales, actualmente, la investigadora se desempeña en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en Lima, Perú.

Sonobiópolis Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/6ImmQwYPAAgr7bDeLId4Fk?si=266fae0b5bfb4f76