El cometa interestelar 3I/ATLAS presenta anomalías: los hallazgos de Avi Loeb Avi Loeb explica cuáles son las anomalías que presenta el cometa 3I/ATLAS y que podrían indicar si se trata de tecnología extraterrestre (Paul Craggs y Chris Michel)

En un blog publicado por Avi Loeb, profesor de Ciencias en Harvard, explica cuáles son las anomalías que presenta el cometa 3I/ATLAS y que podrían indicar si se trata de tecnología extraterrestre.

En su ensayo, Avi Loeb señala las anomalías que ha presentado el cometa 3I/ATLAS desde que se descubrió y las enlista de acuerdo al nivel de probabilidad de que su explicación esté relacionada con tecnología extraterrestre.

Aquí te contamos cuáles son algunas de las explicaciones que él teoriza sobre las anomalías del cometa 3I/ATLAS y cuál es la probabilidad de que sean ciertas.

El tiempo de llegada acelerado de 3I/ATLAS: De acuerdo con Avi Loeb, esta aceleración se pudo haber debido a que el cometa 3I/ATLAS haya sido ajustado para acercarlo a decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter y ser inobservable desde la Tierra. Esta explicación la calificó como poco probable a ser cierta.

Gran tamaño del núcleo de 3I/ATLAS en comparación con 1I/'Oumuamua y 2I/Borisov: esta diferencia de tamaño se debe a que 3I/ATLAS pudo haber atacado el sistema solar interior en lugar de ser extraído al azar del reservorio de rocas interestelares. Esta teoría la califica como medianamente probable.

Composición de la pluma de gas del 3I/ATLAS menor a la de los cometas del sistema solar conocidos: Esta desigualdad se puede deber a que la luz solar liberó los hielos y el polvo que se acumularon en la superficie de un objeto tecnológico durante su viaje; esta hipótesis la califica como altamente probable.

En su blog se ha generado una discusión alrededor de estas teorías, pues algunos están de acuerdo con sus teorías, mientras que otros señalan que es imposible.

¿Quién es Avi Loeb, científico que investiga si el cometa 3I/ATLAS se trata de tecnología extraterrestre?

Avi Loeb es el director del Proyecto Galileo, el fundador de la Iniciativa Black Hole en la Universidad de Harvard, y también dirige el Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Además, fue director del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard entre 2011 y 2020. Formó parte del Consejo Asesor del Presidente en Ciencia y Tecnología y fue presidente del Consejo de Física y Astronomía de las Academias Nacionales.

Es un autor muy exitoso, conocido por su libro “Extraterrestre: La primera señal de vida inteligente más allá de la Tierra”, así como por ser coautor del texto académico “La vida en el cosmos”, ambos lanzados en 2021. La versión de bolsillo de su último libro, titulado “Interstellar”, fue lanzada en agosto de 2024.