Roberto Rodríguez García asume desafío de vigorizar comunicación de la Ibero en un contexto donde la Educación Superior enfrenta retos complejos — Para fortalecer la difusión de su aportación académica al país y a su comunidad, la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, designó a Roberto Rodríguez García como su nuevo Director de Comunicación Institucional.

En su primer encuentro ante medios de comunicación, dijo que vuelve a su alma mater 22 años después de haber egresado para asumir el desafío de vigorizar la comunicación de la Ibero.

Con 16 años de experiencia, Rodríguez García proviene profesionalmente de la industria farmacéutica, servicios financieros y tecnología, cuenta con especialidad en comunicaciones corporativas, relaciones públicas, y marketing de marca.

Llega a la Ibero en momentos donde la Educación Superior nacional enfrenta contextos singulares para comunicar, atraer y mantener a los jóvenes en las aulas, con planes educativos que reconozcan sus talentos y vocaciones, además de reducir la brecha existente entre la oferta educativa y la demanda laboral real bien remunerada.

La Ibero Refuerza su Comunicación ante el Desafío de Atraer y Retener Talento Superior