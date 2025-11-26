¿Reemplazados por la IA?: HP planea despidos masivos por reestructuración

HP planea despidos masivos por reestructuración

La empresa estadounidense HP Inc. confirmó que realizará una reestructuración profunda que incluye el despido de entre 4 mil y 6 mil empleados a nivel global durante los próximos años. La decisión forma parte de un plan corporativo orientado a modernizar su funcionamiento interno y adoptar de manera acelerada herramientas de inteligencia artificial en distintos procesos.

Según la compañía, la incorporación de nuevas tecnologías permitirá optimizar áreas como atención al cliente, soporte técnico, desarrollo de productos, ventas y operaciones internas, lo que derivará en la desaparición o transformación de miles de puestos. Directivos de HP señalaron que esta medida es necesaria para “seguir siendo competitivos” frente a un mercado cada vez más automatizado.

La estrategia también busca generar ahorros de hasta mil millones de dólares hacia 2028, resultado de la modernización de procesos y la sustitución de tareas repetitivas mediante sistemas de IA. La empresa detalló que la reestructuración se aplicará de manera gradual, por lo que los recortes se extenderán durante los próximos años.

Aunque HP destacó que parte del personal afectado podría ser reubicado o entrenado en nuevas funciones, también reconoció que la automatización reemplazará directamente varios roles humanos, especialmente en áreas administrativas y de soporte. Este movimiento se suma a la tendencia global de compañías tecnológicas que están reduciendo personal para impulsar sus capacidades en inteligencia artificial.

El anuncio ha generado debate en el sector laboral y tecnológico, pues representa uno de los recortes más grandes atribuidos directamente a la implementación de IA, evidenciando el impacto que esta tecnología comienza a tener sobre el empleo en grandes corporaciones.