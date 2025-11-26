Superluna Fría de diciembre del 2025: fecha, horario y dónde se podrá ver en México

No habrá mejor manera de cerrar el año que con un evento astronómico que no se volverá a repetir en 18 años, es decir, hasta el 2042. Este diciembre 2025, destacará en el cielo la superluna más impactante del año.

No pierdas la oportunidad de disfrutar este fenómeno astronómico que iluminará el cielo nocturno de una forma única y mucho más llamativa.

¿Qué es una Superluna?

Una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el momento en que el satélite natural está más cerca de la Tierra gracias a su órbita elíptica.

Eso significa que, esa noche, la Luna se verá un poco más grande y más luminosa de lo habitual: en promedio, cerca de un 7% u 8% más grande y hasta un 15% más brillante que una luna llena común.

¿Cuándo y cómo ver la Superluna en México?

El gran evento está programado para la noche del jueves 4 de diciembre de 2025

El mejor momento para contemplarla es justo al anochecer, poco después de la puesta del Sol, cuando la Luna aparece cerca del horizonte y el efecto visual de “tamaño gigante” se realza

¿Por qué se le llama “Luna Fría”?

El nombre “Luna Fría” proviene de viejas tradiciones de pueblos nativos del norte de América, los cuales asignaban nombres especiales a cada Luna llena según el mes, las estaciones del año o las características climáticas.

Diciembre, siendo parte del invierno boreal, le dio el apodado de “Fría” o “Luna de las Noches Largas” justo por las noches heladas y oscuras.

Así, esta superluna no solo representa un fenómeno astronómico, sino una conexión con los ciclos de la naturaleza.

¿Qué hace a la Superluna Fría única en 2025?

Es la última superluna del año

Será una de las más cercanas de todo el periodo 2023–2027, con una distancia Tierra-Luna de aproximadamente 356 864 km

Para quienes viven en latitudes como la de México, la Luna brillará toda la noche

Recuerda que no será hasta dentro de 18 años cuando llegue la próxima Superluna Fría así que vale la pena hacer espacio en tu calendario para este 4 de diciembre y disfrutarla en eventos especiales si te es posible.