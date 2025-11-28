¿A qué hora inicia la Noche de las Estrellas de la UNAM?: Actividades y horario para ver el show de drones (Cuartoscuro)

Este sábado 29 de noviembre se realizará la 17.ª edición de la Noche de las Estrellas, el encuentro de divulgación científica más grande e importante de América Latina.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara más de 200 telescopios con los cuales los asistentes podrán observar la Luna, Saturno y algunas nebulosas.

Quédate para conocer los detalles de esta fiesta colectiva para observar de cerca el universo.

¿A qué hora inicia la Noche de las Estrellas?

Este año, la Noche de las Estrellas tiene como tema “Ciencia y tecnología cuánticas”.

Según informó en conferencia de prensa el coordinador general de la actividad, se contará con 118 sedes en todo el país y dos en Guatemala.

En Ciudad de México habrá 12 sedes, y la sede central estará en Las Islas de Ciudad Universitaria.

Está fiesta del conocimiento se realizará de 15:00 a 22:00 horas este sábado 29 de noviembre. ¡Ya tienes plan para este sábado!

¿Qué actividades te esperan en la Noche de las Estrellas de la UNAM?

La 17.ª edición contará con conferencias, talleres, funciones de planetario, exposiciones, música, danza, teatro y —si las condiciones climatológicas lo permiten— observación astronómica, todo con acceso gratuito.

En Las Islas de Ciudad Universitaria habrá dos planetarios, un museo móvil de geología, talleres y charlas con expertos en inteligencia artificial, así como presentaciones artísticas. En la edición de este año, se rendirá un homenaje a la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro.

Show de drones “Danza Cósmica”

El punto culminante será el espectáculo de drones, con alrededor de 250 drones sincronizados, que iluminarán el cielo con figuras en 3D inspiradas en galaxias, constelaciones, planetas y otros símbolos del universo.

Este show iniciará a las 20:00 horas, justo después del homenaje a Julieta Fierro, previsto para las 19:30.

La entrada es libre, por lo que puedes asistir con tu familia, amigos o solo, y vivir una noche mágica entre ciencia, arte y universo.