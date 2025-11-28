Cometa 3I/ATLAS: El encuentro que podría alterar su curso mientras se acerca a la tierra

3I/ATLAS podría realizar un último acercamiento antes de abandonar el Sistema Solar en 2026

Un reciente artículo preliminar plantea que el cometa interestelar 3I/ATLAS podría realizar un último acercamiento antes de abandonar el Sistema Solar en 2026. El estudio se basa en simulaciones dinámicas para entender tanto el camino que siguió antes de llegar hasta nosotros como la ruta que tomará al salir hacia el espacio interestelar.

Para quienes no siguen de cerca las noticias científicas, 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado, detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS. Su velocidad extremadamente alta —unos 58 km por segundo— y su inusual excentricidad orbital permitieron determinar que no provenía de nuestro Sol, sino de otra estrella.

Origen incierto y características

Aunque algunos rumores lo han presentado como una supuesta nave espacial, los astrónomos aclaran que se trata de un objeto natural. Sin embargo, sigue siendo fascinante, ya que podría aportar información sobre otros entornos de la Vía Láctea. Hasta ahora, su procedencia exacta no está clara, aunque modelos preliminares indican que podría venir del disco grueso de la galaxia, región poblada por estrellas antiguas.

Las estimaciones también sugieren que este cometa habría viajado durante muchísimo tiempo antes de llegar a nuestra vecindad. Otros análisis incluso indican que podría no haber tenido un encuentro cercano con otra estrella en 10 millones de años, e incluso haber estado vagando hasta por 10 mil millones de años, lo que lo convertiría en un visitante extremadamente antiguo expulsado de un sistema planetario primitivo.

Nuevos modelos numéricos intentan definir su trayectoria: los autores indican que 3I/ATLAS probablemente llegó desde la constelación de Sagitario y se encamina hacia Géminis, aunque advierten que estas proyecciones tienen un alto grado de incertidumbre. El objeto estaría relacionado con la zona de transición entre el disco delgado y el disco grueso de la galaxia, aunque su origen preciso sigue sin poder confirmarse.

Antes de su partida, el cometa tendrá encuentros gravitacionales significativos, especialmente con Júpiter, cuya influencia será mayor debido a la cercanía del cometa al radio de Hill del planeta. De hecho, el 16 de marzo de 2026 podría producirse una perturbación que altere su trayectoria final. No obstante, los efectos de su aceleración no gravitacional —provocada por procesos como la desgasificación— aún son desconocidos, por lo que será necesario obtener más observaciones para definir con mayor precisión su futuro recorrido.