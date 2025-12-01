Luna fría y lluvia de meteoros Gemínidas: Cuándo y cómo ver los eventos astronómicos imperdibles de diciembre 2025.

En diciembre, la Luna alcanzará su fase de plenilunio. La llamada Luna fría, como se le conoce en algunas tradiciones del hemisferio norte, se convertirá en la última superluna del año.

Además, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de meteoros Gemínidas, que en su punto máximo y bajo las condiciones ideales, podrán observarse hasta 150 meteoros por hora.

Esta será una de las lluvias de meteoros más coloridas y activas del año.

Aquí te decimos dónde y cómo se podrán apreciar estos fenómenos imperdibles:

¿Cuándo y cómo ver la Luna fría este diciembre?

La noche del jueves 4 de diciembre, la Luna alcanzará su fase de plenilunio a las 17:14 horas (tiempo del centro de México), por lo que se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una luna llena promedio, de acuerdo con UNAM Global.

Este fenómeno ocurre porque la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra, mientras se ubica en la constelación de Tauro.

Desde México podrá observarse desde al anochecer, dominando el cielo al este del país, durante toda la noche.

¿Cuándo y cómo ver la lluvia de meteoros Gemínidas?

Entre el 13 y 14 de diciembre, el cielo nocturno se llenará de destellos con la lluvia de estrellas del invierno, una de las lluvias de meteoros más intensas y coloridas del año.

En México, el radiante, en la constelación de Géminis, aparecerá desde el anochecer y alcanzará su punto más alto hacia las 2:00 de la madrugada, momento óptimo para la observación, de acuerdo con información de UNAM Global.

Las Gemínidas se originan en el asteroide (3200) Phaethon y se caracterizan por sus trayectorias lentas y colores intensos, que van del blanco al verde, siendo una de las lluvias más coloridas e intensas del año, por lo que

Se recomienda buscar lugares con baja contaminación lumínica y preparar un café o chocolate caliente para disfrutar del espectáculo, sola, solo, o acompañados.