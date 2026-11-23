musulmán Abdul El-Sayed hace historia como el primer musulmán en ser elegido senador de Estados Unidos.

A pesar de las declaraciones del vicepresidente J. D. Vance y del presidente Donald Trump atribuyendo a la guerra contra Irán la aplastante derrota frente a los demócratas, gran parte de los analistas coinciden en que otros elementos tuvieron mayor peso, en especial el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de los estadounidenses en la última década. En este sentido la elección de candidatos de origen árabe o de religión musulmana está más relacionada con sus posturas de bienestar social que con su origen étnico o religioso.

Aun así, es innegable que estos factores han tenido gran peso en la discusión pública, por ejemplo, la victoria del candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed en Michigan, médico y exdirector de Salud Pública de Detroit, cuyo origen egipcio y práctica religiosa islámica han sido resaltados por la prensa, por ser el primer senador musulmán de la historia de los Estados Unidos.

La comunidad musulmana del país se estima en cerca de cinco millones. En los censos oficiales no se incluyen preguntas sobre la religión de las personas; por lo tanto, los números provienen de estudios realizados por organizaciones privadas. Algunas de ellas, de origen judío, tienden a calcular a la baja la población musulmana para no equipararla con la comunidad judía, estimada en ocho millones. Por otro lado, algunas organizaciones musulmanas elevan a diez millones la cifra de musulmanes, una parte conversos de origen latino.

En este sentido las elecciones intermedias marcaron un hito histórico para esta comunidad, logrando un récord de casi 107 musulmanes en puestos de elección, de ellos siete para el Congreso federal (por el Partido Demócrata). Entre estos destaca la reelección de Rashida Tlaib, una abogada hija de padres palestinos y una de las primeras mujeres musulmanas en ocupar un lugar en el Congreso.

Otros en ocupar un sitio son Adam Hamawy, por Nueva Jersey, cirujano plástico de origen egipcio, conocido por su voluntariado médico en Gaza; y Darializa Ávila Chevalier que se convirtió en la primera mujer latina musulmana en el Congreso. Más mujeres musulmanas que obtuvieron algún escaño son: Lateefah Simon, de familia conversa al islam, quien aseguró un lugar en la Cámara de Representantes por California; Aisha Wahab, hija de padres afganos; Ilhan Omar, nacida en Somalia, quien es una de las más influyentes demócratas, y quien aseguró un mandato más representando al 5.º Distrito de Minnesota.

Todos ellos forman parte de una nueva generación de la izquierda demócrata que está cuestionando los fundamentos del poder estadounidense. En su agenda proponen elevar el salario mínimo federal en $15 USD, aumentar los impuestos a las corporaciones y grandes patrimonios, y otorgar asistencias directas a familias vulnerables como la BOOST Act. Asimismo, defienden la salud universal mediante Medicare for All, la condonación de deudas estudiantiles con acceso gratuito a universidades públicas, y la garantía de la vivienda y los servicios básicos. También se oponen al intervencionismo en Medio Oriente, abogan por una reducción del presupuesto de defensa y cuestionan la alianza con Israel.

Además, estos políticos, en su mayoría jóvenes, promueven nuevas formas de hacer política. Dominan las redes sociales y los códigos propios de este medio y de su edad. Acostumbrados a las antiguas formas del discurso político, sorprende ver videos por ejemplo de Abdul El-Sayed bailando alguna coreografía viral, o lo que ocurre con la estrategia mediática del también joven y musulmán alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, que se caracteriza por su estilo ágil, cercano y destinado a convertirse en viral en redes sociales. Un ejemplo es su estrategia “Mamdani, fix this” (“Mamdani, arregla esto”), en que los neoyorquinos graban problemas cotidianos (baches, fallas en servicios, basura) y etiquetan al alcalde en redes sociales para que los arregle el mismo día. Así el uso de las redes sociales está desplazando a la prensa tradicional, lo que les permite hasta cierto punto controlar la narrativa pública.

Pero también hay que decir que se trata de una nueva generación de musulmanes. Mientras sus padres crecieron bajo la influencia del islamismo político surgido en la década de 1920 y que fue arraigando en Medio Oriente, Europa y Estados Unidos, ellos crecieron después de la Primavera Árabe y su fracaso, y el declive de los movimientos islamistas como los Hermanos musulmanes, proscritos tras el golpe de Estado contra Mohamed Morsi en Egipto en 2013, o más radicales como el Estado Islámico (DAESH).

Para Sayyid Qutb, uno de los teóricos más importantes para el islam político, Estados Unidos era la antítesis del modelo de sociedad islámica. Veía en este país un excesivo individualismo, materialismo, consumismo y racismo, visión que plasmó en su teoría sobre el islam que tuvo una gran influencia en la región.

La aversión a Estados Unidos fue reforzada por la injerencia de este país en Medio Oriente, empezando por el golpe de Estado contra el presidente iraní Mohammad Mossadegh (1953) —que inauguró su hegemonía en Medio Oriente— y seguido por las guerras del Golfo (1990-1991, 2003-2011), que avivaron aún más el sentimiento antiestadounidense, aún de la comunidad que vivía en Estados Unidos. Sin embargo, este panorama está cambiando.

Durante la contienda política en Estados Unidos se viralizó un video en que un reportero le preguntó a Abdul El-Sayed si estaba dispuesto a deslindarse de los “Hermanos musulmanes” a lo que El-Sayed respondió con contundencia que sí, y reviró: “Haces la pregunta porque implícitamente asumes que tendría doble lealtad, ¿verdad?" para luego parafrasear una frase de J. F. Kennedy: “No me postulo para ser un senador musulmán; me postulo para el Senado de Estados Unidos y resulta que soy musulmán». Esta es la gran diferencia con otras generaciones, están comprometidos con el país en que nacieron o se criaron, no reniegan del sueño americano, sino que están dispuestos a trabajar por él e irónicamente enarbolan mejor la idea de America First que el propio Trump.

Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente. UNAM