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Tres proyectos mexicanos enfocados en el análisis climático, la productividad agrícola y la exploración espacial destacaron en la sexta edición del NASA Space Apps Challenge Ciudad de México, celebrada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM bajo el lema The Next Frontier.

El primer lugar fue para DevStoreMX, que presentó EarthScope, una plataforma que utiliza datos satelitales de la NASA para estudiar el comportamiento de las lluvias en México, identificar tendencias climáticas y detectar posibles escenarios de sequía.

Primer lugar. Fernando Daniel Peralta Carlos, Adad Hazel Vázquez Peña, Claudia Miriam Medina Duran, Angélica Hernández Jaimes, Abril Herrera y Thania Elizabeth Arredondo Palacios. Proyecto EarthScope: plataforma que utiliza datos satelitales de la NASA para analizar sequías, precipitaciones y tendencias climáticas en México.

El segundo puesto correspondió a Dinobotics, de Saltillo, Coahuila, con DINO PAD, un sistema diseñado para monitorear la salud de astronautas en futuras misiones espaciales. El tercer lugar fue para Gradient Descent Farmers, equipo de la UNAM creador de YoliA, una herramienta de asesoría agrícola que ayuda a productores a tomar decisiones más informadas sobre sus cultivos.

Segundo lugar | Dinobotics Gael Adrian Godina Guerrero, Emilio Arredondo Rosas, Josafath Daniel Lozano Gaspar y Nahomi Montserrat Izquierdo González. Proyecto DINO PAD: sistema tecnológico para monitorear la salud de astronautas durante misiones espaciales a la Luna y Marte.

Entre los participantes destacó Miranda Olvera, de apenas nueve años, quien junto con su padre, Jonathan Olvera, integró el equipo Kukulcan.Space. Ambos obtuvieron una mención honorífica por Hiveflow, una propuesta que emplea inteligencia artificial para analizar investigaciones de la NASA sobre el comportamiento del fuego en condiciones de microgravedad, conocimiento que podría contribuir a la prevención de incendios en futuras bases lunares.

Mención honorífica | Kukulcan.Space Miranda Olvera, de nueve años, y su papá, Jonathan Olvera. Proyecto Hiveflow: propuesta que utiliza inteligencia artificial para analizar investigaciones de la NASA sobre el comportamiento del fuego en microgravedad, con el objetivo de contribuir a la prevención de incendios en futuras bases lunares.

La sede capitalina fue organizada por la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería (AAFI), con el respaldo de organizaciones estudiantiles y de divulgación científica que impulsan la participación de jóvenes en proyectos tecnológicos y aeroespaciales.

Tras la premiación, los proyectos seleccionados avanzarán a la etapa de evaluación global del NASA Space Apps Challenge. La lista de nominados internacionales se dará a conocer el próximo 3 de diciembre, cuando las propuestas mexicanas buscarán seguir compitiendo con iniciativas desarrolladas en distintas partes del mundo.