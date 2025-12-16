Cometa 3I/ATLAS ahora es verde y brillante, te explicamos por qué

El cometa 3I/ATLAS no es un fenómeno espacial más, es apenas el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, después de ‘Oumuamua y Borisov, lo que lo convierte en un fenómeno astronómico sumamente interesante.

Descubierto en julio de 2025 por el sistema de alerta ATLAS, se logró identificar que este cometa se movía a velocidades impresionantes y que surgió desde fuera de nuestro sistema solar.

Pero lo que realmente ha capturado la atención de los científicos es el hecho de que está cambiando de color hacia un verde brillante a medida que se acerca al Sol y a la Tierra.

¿Por qué el cometa 3I/ATLAS está cambiando de color?

A diferencia de los cometas comunes, que suelen verse tenues o con tonos rojizos, el 3I/ATLAS ha desarrollado un tono verdoso muy marcado. Esto no es por la presencia de gas diatómico de carbono (C₂) que emite luz verde cuando es iluminado por el Sol.

Este efecto se vuelve más visible conforme el hielo y otros materiales del cometa se vuelven gaseosos al calentarse.

¿Cuándo y cómo podrás ver el cometa 3I/ATLAS desde México?

Aunque no se verá a simple vista, sí podrás intentar observar el cometa 3I/ATLAS con telescopios pequeños o binoculares potentes en las horas previas al amanecer, especialmente cerca del 19 de diciembre, cuando se acerque más a nuestro planeta.

Cabe señalar que el cometa no se acercará peligrosamente; de hecho, pasará a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero sí será un espectáculo para observadores con equipo astronómico.

¿Qué nos dice este cometa sobre el universo?

El 3I/ATLAS no solo es un objeto curioso, sino una ventana a otros sistemas. Su composición, comportamiento y trayectoria pueden revelar pistas sobre cómo se forman cuerpos en otras partes de la galaxia.

Agencias espaciales como la NASA y la ESA lo siguen de cerca, recopilando datos que podrían desafiar las teorías actuales sobre cometas y objetos interestelares.

Además, eventos como este fomentan la colaboración internacional para entender mejor estos fenómenos y prepararnos, incluso, para futuras amenazas cósmicas.