Recomendaciones para ver el cometa 3I Atlas desde la Tierra

Cometa 3I Atlas Recomendaciones para verlo desde la Tierra (La NASA)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) por sus siglas en inglés, informó que las observaciones astrométricas del cometa 3I Atlas se reanudaron el 31 de octubre, tras haber pasado detrás del Sol, por lo que ahora es nuevamente observable desde la Tierra.

De acuerdo con la agencia del gobierno de Estados Unidos, responsable de la exploración espacial y la investigación aeronáutica y aeroespacial, este objeto natural interestelar puede observarse en el cielo, antes del amanecer, incluso con un pequeño telescopio.

3I Atlas: recomendaciones prácticas para ver el cometa desde la Tierra

Pese a que la velocidad a la que se desplaza el 3I Atlas alcanzó los 221 mil kilómetros por hora (137 mil millas por hora) en su trayectoria hiperbólica cuando fue descubierto, este cometa podrá ser observado desde distintos puntos de la Tierra y, de acuerdo con la NASA, permanecerá visible hasta la primavera boreal de 2026.

Primera recomendación para ver el cometa 3I Atlas: rastreo

Existe una simulación en línea de la NASA que permite rastrear la ubicación actual y la trayectoria del cometa 3I Atlas a medida que se desplaza por nuestro sistema solar. La plataforma se llama “Eyes on the Solar System” (Ojos en el sistema solar) y, por el momento, está disponible únicamente en inglés.

Esta herramienta resulta útil para conocer la posición del cometa y puede complementarse con aplicaciones de astronomía disponibles para smartphones, como Stellarium, que muestra el cielo nocturno en tiempo real e identifica estrellas, constelaciones y otros objetos celestes.

Otras opciones son Star Walk 2, que ofrece un mapa estelar en tiempo real con realidad aumentada; SkySafari y Sky Map, aplicaciones sencillas para identificar objetos celestes; así como Clear Outside, recomendada para planear la observación del cielo.

Segunda recomendación para ver el cometa 3I Atlas: busca un lugar con poca contaminación lumínica

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, “la contaminación lumínica se define como el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que provoca el aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes”.

Este fenómeno afecta principalmente a las ciudades y es la causa de que el cielo de las zonas metropolitanas no sea tan estrellado como el de regiones desérticas o sitios aislados de la civilización humana.

El Instituto señala que el daño más preocupante de este tipo de contaminación es su impacto en la astronomía, ya que puede reducir hasta en un 90% la cantidad de objetos celestes visibles a simple vista, además de limitar la capacidad de observación de los telescopios profesionales.

Por este motivo, para la observación del cometa 3I Atlas se recomienda buscar espacios fuera de las grandes ciudades, a fin de obtener una mejor visualización de este objeto proveniente de otro sistema solar.

Asimismo, se sugiere tomar medidas para disminuir el impacto de la contaminación lumínica, como utilizar detectores de movimiento para encender luces solo cuando sea necesario y emplear únicamente la cantidad de iluminación requerida.

Incluso apagar las luces del hogar puede ayudar a observar con mayor detalle el cielo.

Sin embargo, dado que la contaminación lumínica depende del uso generalizado de iluminación en las ciudades, se recomienda visitar estados como Sonora, Coahuila o Nuevo León, donde predominan climas desérticos y zonas más aisladas.

Tercera recomendación para ver el cometa 3I Atlas: revisa el pronóstico del clima

Un cielo nublado es el principal enemigo de la observación astronómica, por lo que se recomienda revisar constantemente el pronóstico del tiempo, o al menos el 19 de diciembre, el día óptimo para realizar la observación del cometa.

Es importante evitar condiciones climáticas adversas y asegurarse de que no haya lluvia, ya que el uso de telescopios en espacios abiertos podría verse afectado o dañado.

Cuarta recomendación para ver el cometa 3I Atlas: usa telescopios o binoculares

La NASA señaló que el cometa 3I Atlas se encuentra en una de sus fases más cercanas a la Tierra, por lo que no es necesario contar con equipo astronómico complejo para poder observarlo.

Los binoculares son una excelente opción para comenzar, debido a su amplio campo visual y facilidad de uso; modelos como 7x50 o 10x50 son ideales para cometas brillantes.

Por su parte, los telescopios —refractores o reflectores de tamaño medio— permiten mayor detalle y aumento, lo que resulta útil para cometas más débiles o en aproximación, siendo clave un mayor diámetro para captar más luz y observar la cola.

Esperamos que estas recomendaciones te sean de utilidad para poder disfrutar de la observación de este intrigante fenómeno interestelar, que, debido a sus moléculas químicas inusuales, podría explicar cómo nacen los planetas.