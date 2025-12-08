Cometa 3I/ATLAS: el nuevo misterio que los científicos no pueden explicar y tiene que ver con su color Pronto el cometa 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la tierra y las preguntas sobre este objeto interestelar continúan creciendo (@Komet123Jager)

El próximo viernes 19 de diciembre será el día en el que el cometa 3I/ATLAS se encontrará en el punto más cercano a la Tierra, permitiendo una única oportunidad para obtener más datos sobre este objeto proveniente de otro sistema solar.

Uno de los más recientes descubrimientos sobre el cometa 3I/ATLAS sorprendió a científicos, quienes observaron que este objeto interestelar brillaba de color verde, el cual los extrañó, pues las características conocidas hasta el momento de este fenómeno no explican el color que irradia.

Fueron los astrofísicos Gerald Rhemann y Michael Jäger quienes tomaron una fotografía del cometa 3I/ATLAS el pasado 7 de septiembre durante el eclipse lunar total en Namibia, donde descubrieron que el cometa brillaba de color verde.

¿Por qué es “extraño” que el cometa 3I/ATLAS brille de color verde?

La extrañeza de los científicos se debe a que el color del cometa no puede ser explicado por las propiedades químicas del mismo, ya que el verde corresponde más a los cometas provenientes de nuestro sistema solar.

De acuerdo con el sitio ScienceAlert, el resplandor color verde de los cometas de nuestro sistema solar sucede cuando estos se calientan lo suficiente como para emitir vapor.

En el caso del 3I/ATLAS, esto no debería ser posible, puesto que el elemento químico que provoca este característico color es el dicarbono (C2) y no se han detectado señales de esta sustancia.

Un cometa del sistema solar brilla de color verde cuando se acerca al Sol, ya que esto provoca que los hielos que rodean su núcleo rocoso pasen de un estado sólido a vapor, en consecuencia por la radiación solar, como resultado, los gases emitidos fluorescen y brillan con luz.

Esto no debería suceder con el cometa 3I/ATLAS puesto que se han observado muy pocos signos de la presencia de esta sustancia, por lo que no es posible explicar por qué ahora emite un color verde.

En observaciones hechas por el JWST, se ha detectado que el cometa 3I/ATLAS tiene una composición química peculiar, pues este objeto interestelar contiene proporciones de dióxido de carbono (CO2) mayores a lo habitual, además de presencia de níquel y cianógeno.

A esto se le suma que según el astrónomo Luis Salazar Manzano de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, la detección de cianógeno implica un fuerte agotamiento de moléculas de la cadena de carbono, incluyendo ambas C2 y C3, situando al 3I/ATLAS “entre los cometas con cadenas de carbono más empobrecidas conocidos”.

Ante esto, se espera que después del 19 de diciembre, día en el que estará más próximo a la Tierra el cometa 3I/ATLAS, los científicos puedan responder a alguna de las preguntas que ha suscitado este objeto interestelar.