Energía “verde”, el avance científico del 2025, según “Science”

China "verde" Paneles solares blindan una ladera en la provincia china de Anhui, abriéndose solo para una carretera de acceso. Las crestas distantes albergan turbinas eólicas. (GEORGE STEINMETZ)

Las energías renovables, impulsadas principalmente por China, son el principal avance científico de 2025, de acuerdo con la revista “Science”, que cita un informe de la organización (“think tank”) EMBER, donde refiere que en el 2025, por primera vez, las energías renovebles superaron las fuentes fósiles como fuente de electricidad en todo el mundo. Lo anterior en un entorno en el que la energía solar y eólica crecieron lo suficientemente rápido como para cubrir todo el aumento en el consumo mundial de electricidad de enero a junio.

En el artículo “Avance del año 2025”, deja entrever el contexto político en el que se desarrolla este avance, como el objetivo de China de reducir sus emisiones de carbono hasta en un 10 % en una década, no utilizando menos energía, sino duplicando la inversión en energía eólica y solar.

“Además, las importaciones de paneles solares en África y el sur de Asia se han disparado, ya que los habitantes de esas regiones se dieron cuenta de que la energía solar en los tejados puede alimentar luces, teléfonos móviles y ventiladores a bajo coste”, escribe Tim Appenzeller. “Para muchos, el continuo crecimiento de las energías renovables ahora parece imparable, una perspectiva que ha llevado a la revista ‘Science’ a nombrar el auge de las energías renovables como el Avance del Año 2025.

Este cambio de panorama energético no sería posible sin el impulso de China al sector, enfatiza el artículo; si bien, el país asiático creció dependiente del carbón y de emisiones contaminantes que rebasaban las de países “desarrollados”, el escenario cambió.

“Ahora, paneles solares cubren desiertos y la alta y soleada meseta del Tíbet, y turbinas eólicas de hasta 300 metros de altura protegen costas y cimas de colinas. La generación de energía solar en China se multiplicó por más de 20 en la última década, y sus parques solares y eólicos tienen ahora capacidad suficiente para abastecer a todo Estados Unidos”.

Es el país norteamericano ­–que desarrolló las primeras celdas solares hace medio siglo– el principal obstáculo en es proceso de descarbonización. “La administración del presidente Donald Trump ha declarado la guerra al desarrollo de la energía eólica y solar, y los paneles solares chinos baratos se enfrentan a formidables barreras comerciales. El consumo de carbón en Estados Unidos está aumentando este año tras un largo descenso”.

Al parecer la guerra comercial y económica entre China y EU, así como la geopolítica global, pasará a través del desarrollo y generación de energía.

2025 Breakthrough of year Portada de la revista.

MÁS AVANCES DEL 2025.

Además de las energías renovables, el decálogo de descubrimientos e innovaciones de la revista también ha destacado este año los nuevos antibióticos contra la gonorrea, el progreso de los xenotransplantes y que por primera vez hemos podido ver el rostro de un denisovano, una misteriosa especie humana extinta. Entre los logros destacados, probablemente el más esperanzador de todos: la sonrisa de un bebé que ha superado una enfermedad letal gracias a la edición genética.

Este año, un bebé con una enfermedad metabólica potencialmente mortal se convirtió en el primer paciente del mundo en recibir un tratamiento personalizado de edición genética. Esta hazaña podría allanar el camino para editores genéticos adaptados a personas con mutaciones únicas o ultrarraras.

KJ Muldoon nació el año pasado en Filadelfia con defectos en un gen llamado CSP1, que codifica una enzima que el hígado necesita para desintoxicar el amoníaco. Para evitar una acumulación dañina de este compuesto en la sangre y el cerebro, los bebés con este tipo de enfermedad deben seguir una dieta estricta con restricción de proteínas y, a menudo, requieren un trasplante de hígado de alto riesgo.

Empleando una variante de la técnica CRISPR se logró corregir una única letra defectuosa entre los tres mil millones de pares de bases de ADN del niño. Aunque estos tratamientos ofrecen nuevas esperanzas a muchos pacientes, conllevan importantes inconvenientes, como un alto precio y la persistente incertidumbre sobre la seguridad de la edición genética.

Este 2025, se desarrollaron dos nuevos medicamentos ( gepotidacina y la zoliflodacina) para la gonorrea demostraron su eficacia en amplios ensayos clínicos este año, y ambos fueron aprobados este mes por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA). Siendo las primeras nuevas armas contra esta enfermedad de transmisión sexual en décadas, llegan en un momento en que los tratamientos existentes están fallando.

Por otra parte, este año, investigadores reportaron en “Nature” cómo las neuronas asisten a los tumores en su crecimiento: transmitiendo mitocondrias, los orgánulos que suministran la mayor parte del combustible químico de las células. El resultado son células cancerosas sobrecargadas que se propagan con mayor facilidad a otras partes del cuerpo, lo que sugiere que bloquear las transferencias podría ralentizar la metástasis.

La revista también destacó la conclusión de la construcción del Observatorio Vera C. Rubin en Cerro Pachón, Chile. A partir de principios de 2026, el telescopio barrerá sin cesar los cielos con un detalle sin precedentes.

Por otra parte, investigadores secuenciaron evidencia genética de un cráneo de 146 mil años, hallado en Harbin, China. Conocido como el “Hombre dragón” pertenecía a la especie de denisovanos, una misteriosa especie humana emparentada con los neandertales, descubiertos en 2010 a partir del ADN hallado en una cueva de Siberia, y de la cual se carecía de suficiente evidencia fósil como para ponerles rostro.

Cuando Google DeepMind presentó su predictor de estructura de proteínas AlphaFold2 en 2020, revolucionó las expectativas sobre los logros de la inteligencia artificial (IA) en la ciencia. Acertadamente, fue nombrado el Avance del Año 2021 de “Science” y sus creadores recibieron una parte del Premio Nobel de Química 2024, señala la publicación.

Pocos imaginaban que los modelos de lenguaje extenso (LLM) de propósito general, entrenados con billones de palabras y optimizados simplemente para regurgitar texto similar al humano, seguirían el mismo camino. Esta perspectiva está cambiando radicalmente a medida que los LLM se expanden. Este año, demostraron una perspicacia de nivel doctoral en un amplio espectro de la ciencia.

“En matemáticas, DeepMind utilizó una versión avanzada de su Gemini LLM para ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la competencia de matemáticas de secundaria más difícil del mundo, una hazaña que los pronosticadores en 2021 predijeron que permanecería fuera de alcance hasta 2043. El GPT-5 de OpenAI también produjo avances originales para problemas en teoría de números combinatorios y teoría de grafos que habían desconcertado a los matemáticos durante décadas”.

Por otra parte, científicos del Fermilab calcularon con precisión el magnetismo del muón usando una nueva técnica de cálculo llamada teoría de la red de gauge. Otro de los avances que destaca la revista es en los xenotrasplantes, poniendo de relieve los transplantes de riñones de cerdos a seres humanos.

Finalmente, “Science” destacó que científicos chinos descubrieron un gen que ayuda a proteger el arroz del calor nocturno, que hace que tenga menos rendimiento y produzca un grano de mala calidad. Si se añade a variedades comerciales, este gen podría ayudar a proteger las cosechas a medida que el cambio climático calienta las noches.