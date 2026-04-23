Un cometa surca el cielo pasando por la Tierra y nos deja una gran postal

El espacio como nunca lo habías visto: auroras, cometas y la Vía Láctea desde órbita. (@Estación_Espacial)

La Estación Espacial Internacional ofreció una serie de imágenes que muestran la magnitud del entorno cósmico que rodea a la Tierra. En las capturas, un cometa con su tenue cola atraviesa el espacio cercano mientras la Vía Láctea se eleva como un río de estrellas sobre el planeta.

Las imágenes también registran auroras intensas que se desplazan sobre el borde terrestre, en un espectáculo que refuerza la dimensión visual y científica del espacio observado desde órbita. Cada instantánea revela la interacción entre fenómenos astronómicos y la atmósfera del planeta.

Postal desde la órbita: imágenes que muestran la magnitud del espacio

Las fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional muestran un cometa atravesando el campo visual, acompañado de su débil cola, en contraste con la oscuridad del espacio.

En el mismo registro, la Vía Láctea aparece como una estructura luminosa que cruza el cielo, generando una composición que destaca la profundidad del universo visible desde la órbita terrestre.

A comet and its faint tail blaze past Earth, the Milky Way rises like a river of stars, and vibrant auroras dance across the edge of our world. Every snapshot taken from the orbital outpost reminds us how breathtaking our cosmic neighborhood truly is. pic.twitter.com/ZSeBfeAtVO — International Space Station (@Space_Station) April 23, 2026

Las auroras, por su parte, se extienden como cortinas de luz en movimiento, aportando dinamismo a las imágenes captadas desde el puesto de observación orbital.

¿Qué cometa fue captado desde la Estación Espacial Internacional?

El material compartido por la Estación Espacial Internacional incluye el paso de un cometa visible desde la órbita terrestre, aunque en la información disponible no se especifica el nombre del objeto celeste.

Lo que sí destaca es la claridad con la que se aprecia su trayectoria y la tenue estela que lo acompaña, visible incluso frente a la intensidad lumínica de otros elementos como la Vía Láctea.

Este tipo de registros permite observar fenómenos astronómicos desde una perspectiva privilegiada, imposible de replicar desde la superficie terrestre.





Jessica Meir capta en video auroras y revela impacto del ciclo solar

Jessica Meir, astronauta de la NASA que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, compartió un video en el que describe la experiencia de observar una aurora desde la cúpula del módulo.

“Parece que la Madre Tierra está poniendo su mejor cara para el Día de la Tierra con una espectacular Aurora Australis, o Luces del Sur. No podía apartar la mirada de la ventana de cúpula mientras presenciaba cómo este fenómeno bailaba su ballet mágico”, relató.

Looks like Mother Earth is putting her best face forward for Earth Day with some spectacular Aurora Australis, or Southern Lights! I couldn’t look away from the @Space_Station cupola window as I witnessed this magnificent Earthly phenomenon dance its magical ballet. Covering a… pic.twitter.com/j1GxBnbFIC — Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 22, 2026

La astronauta señaló que el planeta se tornó completamente verde desde su perspectiva, destacando tanto su belleza como su fragilidad. También explicó que la intensidad del fenómeno está relacionada con un pico del ciclo solar, a diferencia de su misión anterior, que coincidió con un periodo de mínima actividad.