2026, Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Declaración El 2026 fue declarado Año de los Pastizales por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Ciencia UNAM)

A pesar de que los pastizales, que incluyen hierbas, pastos y arbustos, representan en el mundo alrededor de 30% de las reservas de carbono orgánico que hay en el suelo y ocupan más de la mitad de la superficie terrestre, son de los ecosistemas más olvidados. Llegan incluso a ser considerados poco importantes, pues la vegetación dominante en ellos no son los árboles, a quienes tanto se nos ha enseñado a respetar, ignorando la importancia de otras formas de vida vegetal.

Igualmente persiste el desconocimiento sobre lo que los pastizales representan para el medio ambiente, para los pastores y sus saberes tradicionales e incluso para la seguridad alimentaria mundial.

“Los pastizales están destruyéndose a una velocidad muy grande, es un verdadero ecocidio, porque no se les considera como sistemas valiosos; se considera que son producto de la degradación ambiental, lo cual es totalmente falso en algunos casos”, explica el doctor Carlos Martorell del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Explica que el pastoreo extensivo, especialmente cuando se permite la movilidad del ganado como lo hacen los pueblos pastores tradicionales, es un sistema ecológico y social en el cual la crianza del ganado se inserta en la vegetación nativa y su dinámica natural.

Por ello, el ganado juega un papel semejante al de los grandes herbívoros hoy desaparecidos, a los cuales no sólo está adaptada la vegetación, sino que requiere de ellos para preservar su diversidad y funcionalidad. Sin embargo, los pastores son considerados frecuentemente como agentes nocivos para la naturaleza.

Frente a estas problemáticas, 2026 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores (AIPP), con el fin de reconocer “los beneficios indispensables que brindan los pastizales para sustentar los medios de vida y la resiliencia socioecológica de cientos de millones de personas, conservar la diversidad biocultural, restaurar tierras degradadas, promover sistemas alimentarios sostenibles e impulsar la acción climática”.

Por lo tanto, este año será un recordatorio constante de que los pastizales y los pastores enfrentan distintos desafíos en todo el mundo. Uno de ellos es que, según la Organización de las Naciones Unidas, sufren una gran desertificación.

Ecosistemas olvidados

En México, los pastizales tienen dos orígenes. Unos son los pastizales naturales, que cubren entre 7 y 10% del territorio, y otros son aquel producto de la degradación ambiental, los cuales se generan después de que un área natural fue destruida, y en su lugar se introducen especies no nativas.

Si bien hay pastizales en zonas alpinas y en climas tropicales, los pastizales naturales más extensos que existen en nuestro país son los templados. Estos son de los ecosistemas más amenazados y queda menos de 15% de ellos en el mundo, pues tienen las tasas más altas de conversión de uso de suelo.

En nuestro país los pastizales templados abarcan desde Chihuahua hasta los Altos de Jalisco y son reconocidos por su fauna como los bisontes, los berrendos o los perritos de las praderas. Sin embargo, el doctor Martorell explica que los pastizales templados también ocuparon extensiones sustanciales de Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, el centro de Hidalgo, Oaxaca.

“Lo que estamos tratando de demostrar es que en el sur [también] hay pastizales templados. Estamos juntando la evidencia para decir que sí existen… No los podemos haber hecho hace 100, 200 o 300 años, no tendrían esa diversidad biológica que tienen… Son sistemas muy antiguos que están aquí desde hace cientos de miles de años y que no se han tomado en cuenta”.

Son llamadas praderas intertropicales templadas, y el porcentaje que queda es porque las comunidades decidieron preservarlas para criar ganado o porque están en laderas empinadas, donde no se pudo practicar agricultura. Son sistemas con una altísima diversidad biológica y se cuentan entre los pastizales más diversos de Norteamérica.

Año de los Pastizales Pastizales en México.

El Año Internacional de los Pastizales y los Pastores (IYRP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa propuesta por el gobierno de Mongolia a la Naciones Unidas. A ella se han sumado distintos países en el mundo a través de la Alianza Global del IYRP que está integrada por más de 380 asociaciones de pastores, sociedad civil, instituciones de investigación/académicas.

Se espera que a lo largo del 2026 se desarrollen 12 temas globales sobre pastizales y pastores, uno por cada mes, con el fin de mostrar los necesidades que tienen, los desafíos que enfrentan y cuáles serían las líneas de acción con las que se trabajaría.

De acuerdo con el doctor Martorell, esta celebración es una oportunidad para voltear a ver estos ecosistemas, reconocer que son distintos y los beneficios que proporcionan. Asimismo, para conocer la importancia de los pastores, quienes están haciendo un uso adecuado del ambiente, pero que están enfrentando distintos problemas en el mundo, como la creación de fronteras que interrumpen su ruta de migración o que son comunidades que por su propia movilidad no tienen acceso a la educación y la salud.

Por parte del grupo mexicano que apoya la iniciativa del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores en México, a lo largo del 2026 se realizarán distintas actividades de difusión: participarán en foros internacionales, en encuentros con pastores, en un foro internacional de mujeres pastoras.

También buscarán incidir en política pública, con el fin de sensibilizar sobre hechos concretos como impedir que se siembren árboles en los pastizales, se destruyan y conozcan sus beneficios ambientales.

“Necesitamos entender que pastizales y pastores están juntos y que funcionan como un sistema saludable, ecológicamente sensato, y si entendemos esto todos salimos ganando: el pastizal, el pastor y nosotros; porque 2000 millones de personas dependemos de los pastores para nuestra ingesta de proteína, no es poco; estamos hablando de casi 22.2% de la población del mundo”, concluye el investigador.