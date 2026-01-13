Academia

Medía de 1.60 metros de altura, poco más de 3 metros de longitud y pesaba entre los 150 o 200 kilos, contaba con cola y era emplumado

Descubren otra especie de dinosaurio carnívoro en Coahuila; vivió hace 74 millones de años

Por Redacción Crónica
Dinosaurio Recreación del dinosaurio por el Museo del Desierto. (Mude)

Expertos del Museo del Desieerto, en Saltillo, anunciaron el hallazgo de otras especie de dinosaurio carnívoro y lo nombraron Xenovenator Espinosai.

Vivió hace 74 millones de años y fue encontrado en la planicie del Cerro del Pueblo que abarca los municipios de Saltillo, Parras y General Cepeda por investigadores del Museo del Desierto, consolidando a Coahuila como una tierra de afloramiento de dinosaurios.

Este género de dinosaurio medía de 1.60 metros de altura, poco más de 3 metros de longitud y pesaba entre los 150 o 200 kilos, contaba con cola y era emplumado.

Vivió en Coahuila hace aproximadamente 74 millones de años durante el Cretácico tardío y pertenece al género de los Troodontidae, un grupo de dinosaurios terópodos pequeños y medianos, altamente especializados y estrechamente relacionados con el origen de las aves.

Los estudios fueron realizados por un equipo internacional de investigadores encabezados por paleontólogos mexicanos del Museo del Desierto y la Universidad Humanista de las Américas y con la colaboración de la University of Bath del Reino Unido a través de tres fósiles encontrados en distintos años y lugares de la entidad, específicamente en la planicie del Cerro del Pueblo que abarca estos tres municipios.

